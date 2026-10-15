Koltin y GNP se juntan para vivir más, pero sobre todo, vivir mejor

Para sus cerca de 15,000 miembros, el cambio llega sin sobresaltos. Las sumas aseguradas, los deducibles, los coaseguros, los tiempos de espera, las condiciones de preexistencias y la antigüedad acumulada se quedan exactamente como estaban. Dicho en cristiano, nada se pierde en el camino.

“Conectamos por una persona que ambos conocíamos profesionalmente: Gaby Zapata. Es una de las mujeres que más admiro por su trayectoria”. –Carmen Rosillo (Quién)



Y hay un extra que no es menor, gracias al acuerdo, Koltin presume las mejores condiciones de renovación que ha ofrecido hasta ahora y una promesa de mayor estabilidad en el costo de la membresía.

El movimiento llega en pleno vuelo. Desde que nació en 2021, la base de miembros ha más que duplicado su tamaño cada año, y más del 90% renueva. Sus usuarios le dan un NPS de 70, esa métrica que mide qué tanto recomendarías algo a tus amigos, y dos de cada cinco aseguran que su calidad de vida mejoró desde que entraron. El modelo preventivo también presume números: alrededor de 50 millones de pesos ahorrados en intervenciones médicas que nunca tuvieron que ocurrir.



Todo empezó en 2021, cuando Eduardo Ortiz y Carmen Rosillo, que crecieron muy apegados a sus abuelos, se toparon de frente con lo absurdo que es contratar un seguro para alguien grande en este país porque si ya lo tienes, sube de precio cada año, y si no lo tienes, es casi imposible conseguirlo. (MARIANA MARTÍNEZ)

La historia detrás tiene un origen muy humano. “Empecé Koltin porque no encontraba un seguro justo, asequible y confiable para mis abuelos”, nos cuenta Eduardo O. Reynaga, cofundador y director general. Su premisa es simple y casi de sentido común: cuidar la salud cuesta menos que curar la enfermedad. Por eso, explica, se alían con la aseguradora líder del país, comparten el deseo de que más gente tenga un acompañamiento médico preventivo, coordinado y en comunidad.