Koltin y GNP se juntan para vivir más, pero sobre todo, vivir mejor

Koltin, la empresa mexicana que armó la única membresía de salud pensada para quienes ya pasaron los 50, acaba de darle un empujón fuerte a esa narrativa.
Desde el 14 de octubre, GNP Seguros, la aseguradora con mayor presencia en el país, opera la cobertura de Gastos Médicos Mayores de la membresía.
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Para sus cerca de 15,000 miembros, el cambio llega sin sobresaltos. Las sumas aseguradas, los deducibles, los coaseguros, los tiempos de espera, las condiciones de preexistencias y la antigüedad acumulada se quedan exactamente como estaban. Dicho en cristiano, nada se pierde en el camino.
Y hay un extra que no es menor, gracias al acuerdo, Koltin presume las mejores condiciones de renovación que ha ofrecido hasta ahora y una promesa de mayor estabilidad en el costo de la membresía.
El movimiento llega en pleno vuelo. Desde que nació en 2021, la base de miembros ha más que duplicado su tamaño cada año, y más del 90% renueva. Sus usuarios le dan un NPS de 70, esa métrica que mide qué tanto recomendarías algo a tus amigos, y dos de cada cinco aseguran que su calidad de vida mejoró desde que entraron. El modelo preventivo también presume números: alrededor de 50 millones de pesos ahorrados en intervenciones médicas que nunca tuvieron que ocurrir.
La historia detrás tiene un origen muy humano. “Empecé Koltin porque no encontraba un seguro justo, asequible y confiable para mis abuelos”, nos cuenta Eduardo O. Reynaga, cofundador y director general. Su premisa es simple y casi de sentido común: cuidar la salud cuesta menos que curar la enfermedad. Por eso, explica, se alían con la aseguradora líder del país, comparten el deseo de que más gente tenga un acompañamiento médico preventivo, coordinado y en comunidad.
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Porque Koltin no se parece a un seguro tradicional. Además de la cobertura, la membresía incluye acompañamiento personalizado, un estudio de longevidad, una comunidad activa y acceso a clínicas de longevidad en Ciudad de México y Monterrey, con Guadalajara en camino. Entre los tres espacios suman una inversión de más de 75 millones de pesos.
¿Quiénes son los miembros? Su edad promedio es de 68.5 años, cerca del 60% tiene 65 o más, y alrededor de 45% llegó sin ningún seguro de gastos médicos vigente. Según el INEGI, las personas de 60 años y más se triplicaron en México en tres décadas y hoy son el 14.7% de la población. Para Koltin, ese giro demográfico es la oportunidad de cambiar la conversación. La meta ya no es solo vivir más, sino llegar a esos años con salud, autonomía y tranquilidad financiera.
Lo que viene es seguir apostándole al programa de longevidad, a las clínicas y a la comunidad, con una ambición clara: que envejecer bien deje de ser la excepción y se vuelva, por fin, la norma.