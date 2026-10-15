¿Lluvia? Te dejamos 4 maneras de disfrutar la CDMX bajo techo

Puedes cambiar una terraza por una tarde pintando, entrar a una exposición en Chapultepec o aprovechar para hacer algo más creativo. También está ese clásico que nunca falla: movie night.

Así que guarda estas 4 opciones para la próxima tarde lluviosa. Hay opciones para un date, una salida con amigas y amigos o simplemente para hacer algo diferente al típico plan y sin preocuparte del paraguas.

