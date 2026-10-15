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Estilo de vida

¿Lluvia? Te dejamos 4 maneras de disfrutar la CDMX bajo techo

La lluvia en CDMX puede aparecer justo cuando ya tenías todo planeado, pero eso no significa que tengas que cancelar todo. Hay lugares donde el clima pasa a segundo plano y el plan sigue.
jue 15 octubre 2026 02:41 PM
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En CDMX, la lluvia también puede ser una gran excusa para salir.
 (Grupo Milenio )

Puedes cambiar una terraza por una tarde pintando, entrar a una exposición en Chapultepec o aprovechar para hacer algo más creativo. También está ese clásico que nunca falla: movie night.

Así que guarda estas 4 opciones para la próxima tarde lluviosa. Hay opciones para un date, una salida con amigas y amigos o simplemente para hacer algo diferente al típico plan y sin preocuparte del paraguas.

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1. Pintando con vino: pinceles, cena y una copa

Aquí no necesitas saber pintar. Pintando con vino combina una sesión de pintura guiada con cena y una bebida, mientras haces tu propia obra. Tienen experiencias en zonas como La Roma y Polanco, y puedes elegir fechas y reservar desde tu calendario.

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Aquí no necesitas saber pintar. Pintando con vino combina una sesión de pintura guiada con cena y una bebida, mientras haces tu propia obra. (monterreysecreto.com)


2. LagoAlgo: una tarde entre arte

En la Segunda Sección de Chapultepec, esta es una opción para cambiar la lluvia por arte contemporáneo. Puedes recorrer sus exposiciones y después quedarte a comer en el mismo lugar. La entrada a las exposiciones es abierta al público y puedes registrar tu visita previamente. Déjate sorprender por la belleza del arte y de Chapultepec.

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Déjate sorprender por la belleza del arte y de Chapultepec.
 (admagazine.com)

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3. Luaa: haz tu propia taza

En Luaa, en La Roma, el plan es más hands-on: escoges una pieza de cerámica y la haces a tu estilo. Una taza, un plato o alguna otra pieza se convierte en tu canvas por horas. Para asegurar tu lugar, puedes hacer reservación en su Barra creativa.

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Una taza, un plato o alguna otra pieza se convierte en tu canvas por horas. (Cortesía Luaa Estudio)

4. Cineteca Nacional: para tu

movie day

Si la lluvia pide un plan más chill, la Cineteca Nacional de Xoco nunca falla. Revisa bien la cartelera, elige tu película y compra los tickets antes de llegar. Está en Av. México Coyoacán 389, así que solo falta escoger función y olvidar que afuera se está cayendo el cielo.

Así que la próxima vez que empiecen a caer las primeras gotas, guarda el paraguas y cambia de plan. En CDMX, la lluvia también puede ser una gran excusa para salir.

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Solo falta escoger función y olvidar que afuera se está cayendo el cielo.
 (David Zarco/ Wikimedia Commons)

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