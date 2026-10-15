¿Lluvia? Te dejamos 4 maneras de disfrutar la CDMX bajo techo

Puedes cambiar una terraza por una tarde pintando, entrar a una exposición en Chapultepec o aprovechar para hacer algo más creativo. También está ese clásico que nunca falla: movie night.
Así que guarda estas 4 opciones para la próxima tarde lluviosa. Hay opciones para un date, una salida con amigas y amigos o simplemente para hacer algo diferente al típico plan y sin preocuparte del paraguas.
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1. Pintando con vino: pinceles, cena y una copa
Aquí no necesitas saber pintar. Pintando con vino combina una sesión de pintura guiada con cena y una bebida, mientras haces tu propia obra. Tienen experiencias en zonas como La Roma y Polanco, y puedes elegir fechas y reservar desde tu calendario.
2. LagoAlgo: una tarde entre arte
En la Segunda Sección de Chapultepec, esta es una opción para cambiar la lluvia por arte contemporáneo. Puedes recorrer sus exposiciones y después quedarte a comer en el mismo lugar. La entrada a las exposiciones es abierta al público y puedes registrar tu visita previamente. Déjate sorprender por la belleza del arte y de Chapultepec.
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3. Luaa: haz tu propia taza
En Luaa, en La Roma,el plan es más hands-on: escoges una pieza de cerámica y la haces a tu estilo. Una taza, un plato o alguna otra pieza se convierte en tu canvas por horas. Para asegurar tu lugar, puedes hacer reservación en su Barra creativa.
4. Cineteca Nacional: para tu
movie day
Si la lluvia pide un plan más chill, la Cineteca Nacional de Xoco nunca falla. Revisa bien la cartelera, elige tu película y compra los tickets antes de llegar. Está en Av. México Coyoacán 389, así que solo falta escoger función y olvidar que afuera se está cayendo el cielo.
Así que la próxima vez que empiecen a caer las primeras gotas, guarda el paraguas y cambia de plan. En CDMX, la lluvia también puede ser una gran excusa para salir.