El fin de semana del Gran Premio con Soho House

El viernes 30 arranca la acción a las 8 de la noche con la Heineken F1® Party, y los Parcels traen su DJ set para abrir el fin de semana.



El viernes 30 arranca la acción a las 8 de la noche con la Heineken F1® Party, y los Parcels traen su DJ set para abrir el fin de semana. (Cortesía)

Es la noche ideal para estrenar outfit, reencontrarte con los tuyos y calentar motores antes de que empiecen las carreras de verdad.

El sábado 31 la cosa se pone más suave y más bonita. A las 7 de la tarde, justo con la luz del atardecer, Leon Bridges presenta Happiness Anytime dentro de las Sunset Sessions, una de las series musicales de la Casa.



El sábado 31 la cosa se pone más suave y más bonita. A las 7 de la tarde, justo con la luz del atardecer, Leon Bridges presenta Happiness Anytime dentro de las Sunset Sessions, una de las series musicales de la Casa. (Cortesía)

Ya conoces esa voz de soul, así que imagina escucharla en un plan íntimo, con un trago en la mano, entre socios y amigos. Es el respiro perfecto entre la fiesta del viernes y la carrera del domingo.