Cuando la Fórmula 1 toma la Ciudad de México, todo mundo busca dónde estar. Soho House ya resolvió la pregunta. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, la Casa convierte el fin de semana del Gran Premio en una maratón de música, buena compañía y mucho estilo, con un itinerario que va de la fiesta a la sobremesa y de ahí al after.
El fin de semana del Gran Premio con Soho House
El viernes 30 arranca la acción a las 8 de la noche con la Heineken F1® Party, y los Parcels traen su DJ set para abrir el fin de semana.
Es la noche ideal para estrenar outfit, reencontrarte con los tuyos y calentar motores antes de que empiecen las carreras de verdad.
El sábado 31 la cosa se pone más suave y más bonita. A las 7 de la tarde, justo con la luz del atardecer, Leon Bridges presenta Happiness Anytime dentro de las Sunset Sessions, una de las series musicales de la Casa.
Ya conoces esa voz de soul, así que imagina escucharla en un plan íntimo, con un trago en la mano, entre socios y amigos. Es el respiro perfecto entre la fiesta del viernes y la carrera del domingo.
El domingo 1 de noviembre llega el día grande. A la 1 de la tarde se proyecta la carrera en la Casa, para vivirla con toda la emoción pero sin sol, filas ni empujones.
Cuando termina, la fiesta no se acaba: arranca el after party presentado por Tequila Patrón, con Dombrance al mando del DJ set. Ver ganar a tu piloto favorito y brindar enseguida es una combinación difícil de superar.
Mientras todo esto sucede en la Casa, en el circuito también hay un pedacito de Soho House. House 44, el concepto de hospitalidad creado junto a Lewis Hamilton, regresa por segundo año al F1 Paddock Club™ de la ciudad.
Está sobre los garages de los equipos, con vista al pit lane y a la recta principal, y suma gastronomía y acceso al universo F1 con el estilo de la Casa. Así que dependiendo de dónde quieras estar, hay plan con firma Soho House en ambos lados.