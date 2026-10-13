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Estilo de vida

Apple HomeView, la nueva pantalla que quiere un lugar en tu casa para simplificarte la vida

Escuchar música, hacer videollamadas y controlar tu hogar desde un mismo lugar: así es la nueva propuesta de Apple para acompañar la vida en casa.
mar 13 octubre 2026 05:34 PM
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Hay momentos que marcan el ritmo de una casa, la música mientras preparas el desayuno, una llamada con alguien que vive lejos o el recordatorio de un pendiente antes de salir. Apple quiere reunirlos con HomeView, una pantalla inteligente que combina entretenimiento, comunicación y herramientas para organizar el día.

Presentado este 13 de octubre, el dispositivo lleva varias funciones del ecosistema Apple a un espacio compartido. La idea es tenerlas a la mano desde la cocina, la sala o la mesa de noche, con una pantalla que también responde a la voz. HomeView tiene una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y un diseño de aluminio, disponible en plata, blanco estrella, rosa y gris espacial. Además del modelo de sobremesa, Apple presentó una versión para instalar en la pared.

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Música, llamadas y compañía para la rutina

Para quienes ponen una playlist apenas llegan a casa, HomeView integra bocinas con audio espacial para reproducir contenido compatible. También permite escuchar podcasts y audiolibros, una forma de acompañar una tarde de cocina, una sobremesa o un rato de lectura.

La comunicación es otra de sus funciones centrales. Desde la pantalla se pueden enviar mensajes y hacer llamadas por FaceTime, algo que puede resultar especialmente útil para mantener el contacto con amigos y familia a distancia.

El control por voz permite utilizar varias de estas herramientas con las manos ocupadas. Pedir música, establecer un recordatorio o hacer una consulta mientras preparas algo de comer son algunos de los usos que plantea el dispositivo.

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Una misma pantalla, distintas personas

HomeView reconoce hasta seis usuarios y ofrece una experiencia personalizada para cada uno. Esto permite compartir el dispositivo entre quienes viven en casa, con acceso a funciones personales.

Siri AI ayuda a gestionar horarios, establecer recordatorios y buscar información. Las solicitudes que utilizan el contexto personal requieren vincular un iPhone o iPad compatible con Apple Intelligence, actualizado y con Siri AI activado en un idioma admitido.

También funciona como un punto de control para el hogar inteligente, mediante la pantalla o la voz. Para aprovechar esta función se necesitan accesorios compatibles con HomeKit o Matter, que se venden por separado. La propuesta puede interesar a quienes ya tienen dispositivos conectados y buscan manejarlos desde un mismo lugar.

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Cuánto cuesta y cuándo estará disponible

Apple anunció un precio de 299 dólares en Estados Unidos, tanto para HomeView como para la versión de pared. La disponibilidad inicial comenzará el 13 de noviembre en mercados seleccionados; México no figura en esa primera lista.

Antes de sumarlo a la lista de deseos, conviene revisar la disponibilidad de sus funciones: Siri AI llegará inicialmente en inglés a los mercados anunciados, y algunos contenidos y servicios requieren suscripción.

Entre música, llamadas y pendientes cotidianos, HomeView propone un nuevo punto de encuentro digital dentro de casa. Su atractivo estará en qué tan bien se integre a las rutinas de quienes lo comparten.

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