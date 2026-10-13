Apple HomeView, la nueva pantalla que quiere un lugar en tu casa para simplificarte la vida

Hay momentos que marcan el ritmo de una casa, la música mientras preparas el desayuno, una llamada con alguien que vive lejos o el recordatorio de un pendiente antes de salir. Apple quiere reunirlos con HomeView, una pantalla inteligente que combina entretenimiento, comunicación y herramientas para organizar el día.

Presentado este 13 de octubre, el dispositivo lleva varias funciones del ecosistema Apple a un espacio compartido. La idea es tenerlas a la mano desde la cocina, la sala o la mesa de noche, con una pantalla que también responde a la voz. HomeView tiene una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas y un diseño de aluminio, disponible en plata, blanco estrella, rosa y gris espacial. Además del modelo de sobremesa, Apple presentó una versión para instalar en la pared.