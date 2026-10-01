Mahjong: el juego que está conquistando las sobremesas

¿Por qué todos quieren jugar Mahjong?

Primero, porque se ve increíble. Las fichas tienen un diseño gráfico que parece sacado de una galería, el sonido de mezclarlas es super terapéutico y las mesas, sets y accesorios ya son una categoría de decoración.

Segundo, porque es social por diseño, se juega de a cuatro, hay tiempo para platicar entre turnos y nadie se queda mirando al vacío mientras otro piensa.

Y tercero, porque engancha. Mezcla memoria, estrategia y un poco de suerte, así que siempre sientes que la próxima mano será la buena. Con todo eso, no sorprende que el juego tenga un boom que ya cruzó de Asia a Nueva York y de ahí a México.



El mahjong es el mejor plan para la sobremesa. Sin pantallas, sin prisa y con el celular boca abajo (por obligación, no por intención) (Instagram)

Cómo se juega en Mahjong (versión para no perderte en la mesa)

Imagina un rummy con fichas en lugar de cartas. Cada quien arma su mano, roba una ficha, descarta otra y trata de completar combinaciones: tríos, escaleras y un par. Quien lo logra primero grita “¡mahjong!” y se lleva la ronda. Las fichas vienen en tres palos (círculos, bambús y caracteres), más vientos, dragones y, según la versión, flores y estaciones.

Ojo con esto último: existen varias modalidades, como la china, la japonesa (riichi), la hongkonesa y la americana, y cada una tiene sus propias reglas y su manera de contar puntos.

