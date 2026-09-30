Estos son los lanzamientos de Huawei que debes tener en el radar

Nos encanta cuando la tecnología, el diseño y la practicidad son las estrellas del show, y cuando se trata de Huawei, las tres son garantía.
Viajamos a Buenos Aires para conocer sus lanzamientos aunque, te advertimos, vas a querer todos ¡ya!
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Primero lo primero: el reloj que todo deportista (o quien aspira a convertirse en uno) debe tener en la muñeca. El Huawei Watch GT 7 está pensado para acompañar un estilo de vida activo sin complicarlo: monitorea el sueño, la frecuencia cardiaca, el estrés y la recuperación. Además, suma más de 110 modos de entrenamiento y nuevas herramientas para ciclismo y esquí, con hasta 21 días de pila sin interrupción.
Dentro de esta misma serie, también está el Huawei Watch GT 7 Pro, que lleva la experiencia hacia terrenos más extremos: su caja de titanio y bisel de cerámica nanotecnológica están pensados para resistir, mientras sus funciones deportivas incluyen seguimiento avanzado para esquí, ciclismo, trail running, golf y buceo libre de hasta 40 metros. También incorpora análisis de arritmias, así como herramientas de recuperación.
Sin duda, un imperdible para todos los atletas.
Si hay un reloj que lleva el concepto de bienestar a otro nivel, es el Huawei Watch D3. Su principal apuesta está en el monitoreo de la salud, gracias a una correa con bolsa de aire integrada que permite medir la presión arterial y realizar un monitoreo ambulatorio de 24 horas, además de incorporar ECG, frecuencia cardiaca, temperatura de la piel, estrés y sueño. Todo esto llega en un diseño más delgado de 11.3 mm, con pantalla de 1.92 pulgadas y hasta seis días de batería.
Si hay unos favoritos de la marca, sin duda son los Huawei FreeClip 2. Son súper ligeritos (cada audífono pesa apenas 5.1 gramos), y su tecnología de audio ajusta el volumen según el entorno y mejora la claridad de las voces, mientras que su sistema de tres micrófonos y algoritmos de cancelación de ruido hacen más nítidas las llamadas incluso en lugares con mucho ruido.
Tienen hasta 9 horas de reproducción con una sola carga (38 horas con el estuche), y acaban de sacar un nuevo color morado que es perfecto para elevar cualquier look.
La Huawei MatePad Air es esa compañera perfecta que puedes llevar de la oficina a la cafetería sin sacrificar la productividad. Tiene un grosor de apenas 5.3 mm y 509 gramos la mantiene ligera para trabajar desde cualquier lugar. Además, es compatible con el HUAWEI M-Pencil Pro y teclado magnético, que también incorpora herramientas de inteligencia artificial para convertir voz en texto, mejorar la escritura y generar presentaciones.