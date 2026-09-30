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Estilo de vida

Estos son los lanzamientos de Huawei que debes tener en el radar

Viajamos a Buenos Aires para conocer los lanzamientos que necesitas no sólo para hacer tu vida más fácil y práctica, sino también para cuidar tu salud.
mié 30 septiembre 2026 02:44 PM
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Viajamos a Buenos Aires para conocer los lanzamientos de Huawei. (Cortesía )

Nos encanta cuando la tecnología, el diseño y la practicidad son las estrellas del show, y cuando se trata de Huawei, las tres son garantía.

Viajamos a Buenos Aires para conocer sus lanzamientos aunque, te advertimos, vas a querer todos ¡ya!

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El reloj para todos los deportes

Primero lo primero: el reloj que todo deportista (o quien aspira a convertirse en uno) debe tener en la muñeca. El Huawei Watch GT 7 está pensado para acompañar un estilo de vida activo sin complicarlo: monitorea el sueño, la frecuencia cardiaca, el estrés y la recuperación. Además, suma más de 110 modos de entrenamiento y nuevas herramientas para ciclismo y esquí, con hasta 21 días de pila sin interrupción.

Dentro de esta misma serie, también está el Huawei Watch GT 7 Pro, que lleva la experiencia hacia terrenos más extremos: su caja de titanio y bisel de cerámica nanotecnológica están pensados para resistir, mientras sus funciones deportivas incluyen seguimiento avanzado para esquí, ciclismo, trail running, golf y buceo libre de hasta 40 metros. También incorpora análisis de arritmias, así como herramientas de recuperación.
Sin duda, un imperdible para todos los atletas.

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HUAWEI WATCH GT 7 y WATCH GT 7 Pro

El reloj para cuidarte

Si hay un reloj que lleva el concepto de bienestar a otro nivel, es el Huawei Watch D3. Su principal apuesta está en el monitoreo de la salud, gracias a una correa con bolsa de aire integrada que permite medir la presión arterial y realizar un monitoreo ambulatorio de 24 horas, además de incorporar ECG, frecuencia cardiaca, temperatura de la piel, estrés y sueño. Todo esto llega en un diseño más delgado de 11.3 mm, con pantalla de 1.92 pulgadas y hasta seis días de batería.

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HUAWEI WATCH D3

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Los audífonos que todos quieren

Si hay unos favoritos de la marca, sin duda son los Huawei FreeClip 2. Son súper ligeritos (cada audífono pesa apenas 5.1 gramos), y su tecnología de audio ajusta el volumen según el entorno y mejora la claridad de las voces, mientras que su sistema de tres micrófonos y algoritmos de cancelación de ruido hacen más nítidas las llamadas incluso en lugares con mucho ruido.

Tienen hasta 9 horas de reproducción con una sola carga (38 horas con el estuche), y acaban de sacar un nuevo color morado que es perfecto para elevar cualquier look.

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Audífonos Free Clip 2

La tablet que lo tiene todo

La Huawei MatePad Air es esa compañera perfecta que puedes llevar de la oficina a la cafetería sin sacrificar la productividad. Tiene un grosor de apenas 5.3 mm y 509 gramos la mantiene ligera para trabajar desde cualquier lugar. Además, es compatible con el HUAWEI M-Pencil Pro y teclado magnético, que también incorpora herramientas de inteligencia artificial para convertir voz en texto, mejorar la escritura y generar presentaciones.

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MatePad Air

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Ciencia y tecnología

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