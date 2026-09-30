Estos son los lanzamientos de Huawei que debes tener en el radar

El reloj para todos los deportes

Primero lo primero: el reloj que todo deportista (o quien aspira a convertirse en uno) debe tener en la muñeca. El Huawei Watch GT 7 está pensado para acompañar un estilo de vida activo sin complicarlo: monitorea el sueño, la frecuencia cardiaca, el estrés y la recuperación. Además, suma más de 110 modos de entrenamiento y nuevas herramientas para ciclismo y esquí, con hasta 21 días de pila sin interrupción.

Dentro de esta misma serie, también está el Huawei Watch GT 7 Pro, que lleva la experiencia hacia terrenos más extremos: su caja de titanio y bisel de cerámica nanotecnológica están pensados para resistir, mientras sus funciones deportivas incluyen seguimiento avanzado para esquí, ciclismo, trail running, golf y buceo libre de hasta 40 metros. También incorpora análisis de arritmias, así como herramientas de recuperación.

Sin duda, un imperdible para todos los atletas.



HUAWEI WATCH GT 7 y WATCH GT 7 Pro

El reloj para cuidarte

Si hay un reloj que lleva el concepto de bienestar a otro nivel, es el Huawei Watch D3. Su principal apuesta está en el monitoreo de la salud, gracias a una correa con bolsa de aire integrada que permite medir la presión arterial y realizar un monitoreo ambulatorio de 24 horas, además de incorporar ECG, frecuencia cardiaca, temperatura de la piel, estrés y sueño. Todo esto llega en un diseño más delgado de 11.3 mm, con pantalla de 1.92 pulgadas y hasta seis días de batería.

