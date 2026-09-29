Bióloga química de formación y conservacionista de vocación, Rosa Vásquez creció entre los Andes peruanos y la selva amazónica, y esa doble raíz terminó siendo su mayor herramienta de trabajo. Es fundadora y directora de Amazon Research Internacional, la organización con la que ha dedicado los últimos años a proteger a las abejas sin aguijón de la Amazonía, esas polinizadoras silenciosas que además producen una miel con propiedades medicinales que las comunidades indígenas conocen desde hace generaciones, aunque nadie lo había comprobado con ciencia hasta que ella lo hizo.
Los Premios Rolex cumplen 50 años y premian a Rosa Vásquez, la mujer que le dio derechos legales a las abejas
Ese trabajo la llevó a establecer, por primera vez, un vínculo científico claro entre la deforestación de la selva y la desaparición de estas abejas. Y de ahí surgió algo todavía más grande, a finales de 2025, gracias a su investigación y a años tocando puertas de gobierno, las abejas sin aguijón de la Amazonía peruana se convirtieron en el primer insecto del mundo con derecho legal a existir. Un caso sin precedentes que ahora se mira como posible modelo para proteger a otras especies en otras partes del planeta, y que fue justo lo que puso a Rosa en el radar de los Premios Rolex.
Lo que hace que esta historia trascienda el papel es lo que hay detrás de las cifras con comunidades indígenas como los Asháninka y los Kukama-Kukamiria dependen de estas abejas para su vida diaria y su economía. Hasta ahora, el equipo de Rosa ha estudiado 40 mil hectáreas de selva, ubicado más de 300 colmenas silvestres y 1.6 millones de abejas, y capacitado a más de 350 personas indígenas en apicultura sostenible y emprendimiento, siete de cada diez de ellas mujeres. Todo esto integrando conocimiento ancestral con investigación científica, para que las tradiciones locales también ganen reconocimiento en el mundo académico.
El Premio Rolex le da ahora a Rosa algo que hasta hoy no había tenido: la posibilidad de pensar en grande sin depender del ciclo eterno de subvenciones anuales. Con ese respaldo, planea lanzar diez santuarios de abejas liderados por comunidades indígenas, seguir regenerando selva y, eventualmente, construir un corredor transfronterizo de conservación que conecte Perú, Bolivia, Colombia y Brasil bajo un mismo objetivo.
Todo esto ocurre bajo la Iniciativa Perpetual Planet de Rolex, que desde 2019 apoya proyectos alrededor del mundo enfocados en océanos, paisajes, ciencia y tecnología. Con este reconocimiento, Rosa se suma a una comunidad de 165 personas laureadas que los Premios Rolex han respaldado en casi 70 países, todas con historias igual de tercas y necesarias que la suya, que empezó, como ella misma lo cuenta, con una idea "ingenua y obstinada": ¿y si esto se pudiera cambiar?