Los Premios Rolex cumplen 50 años y premian a Rosa Vásquez, la mujer que le dio derechos legales a las abejas

Ese trabajo la llevó a establecer, por primera vez, un vínculo científico claro entre la deforestación de la selva y la desaparición de estas abejas. Y de ahí surgió algo todavía más grande, a finales de 2025, gracias a su investigación y a años tocando puertas de gobierno, las abejas sin aguijón de la Amazonía peruana se convirtieron en el primer insecto del mundo con derecho legal a existir. Un caso sin precedentes que ahora se mira como posible modelo para proteger a otras especies en otras partes del planeta, y que fue justo lo que puso a Rosa en el radar de los Premios Rolex.



Bióloga química de formación y conservacionista de vocación, Rosa creció entre los Andes peruanos y la selva amazónica, y esa doble raíz terminó siendo su mayor herramienta de trabajo. (Cortesía)

Lo que hace que esta historia trascienda el papel es lo que hay detrás de las cifras con comunidades indígenas como los Asháninka y los Kukama-Kukamiria dependen de estas abejas para su vida diaria y su economía. Hasta ahora, el equipo de Rosa ha estudiado 40 mil hectáreas de selva, ubicado más de 300 colmenas silvestres y 1.6 millones de abejas, y capacitado a más de 350 personas indígenas en apicultura sostenible y emprendimiento, siete de cada diez de ellas mujeres. Todo esto integrando conocimiento ancestral con investigación científica, para que las tradiciones locales también ganen reconocimiento en el mundo académico.