‘Confetti y Caos’: Mónica Moreno nos revela la historia detrás de su nuevo libro

"No tomarme las cosas tan en serio" es, de hecho, lo que hoy hace distinto a la Mónica que arrancó Hecho a Mano hace tres décadas, y quizás ahí está la clave de por qué sus eventos se sienten tan naturales, porque detrás del caos, siempre hay alguien que ya aprendió a reírse de él.
Su nuevo libro se llama Confeti y Caos, El antimanual para diseñadores de experiencias, y el título no podría quedarle mejor. Le preguntamos con cuál de las dos palabras se identifica más en su día a día y no lo dudó "con el confeti". Pero si su vida fuera un evento que ella misma hubiera diseñado, la respuesta cambia por completo. "Muy caótico, muy alegre, muy mexicano, pero muy caótico", nos dice entre risas.
Publicidad
Moreno nos revela la historia detrás de su nuevo libro 'Confetti y Caos'
No fue de un día para otro, Mónica nos cuenta que empezó a perder la paciencia con cómo estaba creciendo la industria de eventos, sobre todo al darse cuenta de que ya no eran un puñado de soñadores improvisando centros de mesa: se había convertido en un negocio gigante que mueve muchísimo dinero y que necesitaba, por fin, tomarse en serio a sí mismo.
Y en algún punto se dio cuenta de otra cosa, tenía tres décadas de trayectoria exitosa y una responsabilidad de compartir lo que había aprendido. Ahí nació el libro.
¿Por qué "antimanual"?
Si esperabas una guía con pasos del uno al diez para montar la boda perfecta, este libro no es eso. Para Mónica la única regla que sigue siempre es conocer a su cliente, porque, según ella, puedes tener el mismo salón, el mismo clima, hasta el mismo menú, y aun así el evento va a salir completamente distinto porque la gente reacciona diferente.
No es lo mismo un festejo entre mexicanos que uno entre japoneses o venezolanos, cambia la música, cambia el ritmo, cambia hasta la forma en que la gente se despide. Su filosofía se resume en una frase que suelta sin pensarlo dos veces: diseñar con pasión, conocer bien el proyecto, y jamás copiar lo que ves en Instagram.
La historia que más le costó escribir
Entre risas, confesiones y anécdotas que (aclara ella misma) son cien por ciento reales, con nombre, fecha y lugar, hay una que le dolió especialmente poner en papel, un episodio en el que un cliente la maltrató después de años de relación de trabajo. No fue fácil narrarlo, pero para Mónica era importante dejar clara una lección, no importa cuánto tiempo lleves en la cima ni cuánto necesites el trabajo, nunca tienes que aceptar que te traten mal.
Publicidad
Diseñar con los cinco sentidos
Aquí está, probablemente, el secreto mejor guardado de Hecho a Mano, Mónica no diseña eventos, los vive. Mientras otros con su nivel de trayectoria prefieren quedarse en el papel de anfitriones haciendo relaciones públicas, ella se queda trabajando y observando. Y ahí es donde aprendió cosas que ningún Pinterest te enseña, que si sirves un trozo de carne gigante, las mujeres en la mesa automáticamente hacen cara de "¿cómo le voy a hacer para comerme esto?".
Que si hay tacos, la gente los sigue por el olfato antes que por la vista. Que cuando empieza a hacer frío, los invitados no se van y a veces confundimos una cosa con la otra. Todo, dice, tiene que ver con sentimiento y sensibilidad, y ahí es exactamente donde se decide si un evento funciona o no.
Lo que aprendió de sí misma escribiendo el libro
Entre risas y uno que otro nudo en la garganta, Mónica reconoce que descubrió algo sobre ella misma: tiene una capacidad enorme de llevar alegría a las familias. Nos contó que justo antes de esta entrevista fue a entregarle personalmente un ejemplar a uno de sus clientes de hace años, alguien a quien menciona en el libro como uno de sus mentores. Darse cuenta de que de verdad ha construido felicidad real para la gente, confiesa, la hizo llorar en la entrevista.
El mensaje para las nuevas generaciones
Si algo le quita el sueño es que las nuevas generaciones entiendan que esto ya no es un hobby bonito para subir a redes: es una industria, y una delicada. Organizar una boda, dice, significa meterte en la intimidad más profunda de una familia: sabes si se llevan bien o si se odian, conoces sus secretos, y tienes la responsabilidad de construir un momento que sea histórico para ellos, no una excusa para hacerte viral. Lo compara con construir un edificio, si el cemento está mal calculado, se cae en el primer temblor. Y hay una misión personal detrás de todo esto, que es demostrar que el talento mexicano para crear experiencias no le pide nada a nadie en el extranjero.
Publicidad
La palabra, el consejo y los eventos que la marcaron para siempre
Le pedimos una sola palabra para describir Hecho a Mano hoy. Respondió sin titubear: pasión. Y si alguien se termina Confeti y Caos en una tarde, lo que más le gustaría que se lleve es la certeza de que no existen los inalcanzables.
Cuando le preguntamos qué evento reviviría tal cual salió, mencionó dos sin dudar. El primero, un evento a beneficio del Patronato del Palacio de Bellas Artes que arrancó en el Zócalo y terminó en el Patio de Carteros del Palacio Postal, una producción que ella misma describe como un ícono absoluto de diseño, logística e imagen de marca. El segundo fue en el helipuerto de Torre Omega, un evento que salió perfecto gracias, literalmente, a que no sopló ni una ráfaga de viento. Ella lo llama, entre broma y broma, su evento de supervivencia.
Al final de la plática, entre risas y lágrimas, queda claro que Confeti y Caos no es solo el diario de una mujer que ha montado algunas de las fiestas más memorables de México. Es el manual que ella nunca tuvo cuando empezó, escrito para que nadie más tenga que aprenderlo todo a punta de golpes.