‘Confetti y Caos’: Mónica Moreno nos revela la historia detrás de su nuevo libro

Diseñar con los cinco sentidos

Aquí está, probablemente, el secreto mejor guardado de Hecho a Mano, Mónica no diseña eventos, los vive. Mientras otros con su nivel de trayectoria prefieren quedarse en el papel de anfitriones haciendo relaciones públicas, ella se queda trabajando y observando. Y ahí es donde aprendió cosas que ningún Pinterest te enseña, que si sirves un trozo de carne gigante, las mujeres en la mesa automáticamente hacen cara de "¿cómo le voy a hacer para comerme esto?".

Que si hay tacos, la gente los sigue por el olfato antes que por la vista. Que cuando empieza a hacer frío, los invitados no se van y a veces confundimos una cosa con la otra. Todo, dice, tiene que ver con sentimiento y sensibilidad, y ahí es exactamente donde se decide si un evento funciona o no.

Mónica no diseña eventos, los vive. (Cortesía)

Lo que aprendió de sí misma escribiendo el libro

Entre risas y uno que otro nudo en la garganta, Mónica reconoce que descubrió algo sobre ella misma: tiene una capacidad enorme de llevar alegría a las familias. Nos contó que justo antes de esta entrevista fue a entregarle personalmente un ejemplar a uno de sus clientes de hace años, alguien a quien menciona en el libro como uno de sus mentores. Darse cuenta de que de verdad ha construido felicidad real para la gente, confiesa, la hizo llorar en la entrevista.

El mensaje para las nuevas generaciones

Si algo le quita el sueño es que las nuevas generaciones entiendan que esto ya no es un hobby bonito para subir a redes: es una industria, y una delicada. Organizar una boda, dice, significa meterte en la intimidad más profunda de una familia: sabes si se llevan bien o si se odian, conoces sus secretos, y tienes la responsabilidad de construir un momento que sea histórico para ellos, no una excusa para hacerte viral. Lo compara con construir un edificio, si el cemento está mal calculado, se cae en el primer temblor. Y hay una misión personal detrás de todo esto, que es demostrar que el talento mexicano para crear experiencias no le pide nada a nadie en el extranjero.