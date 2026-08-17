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Estilo de vida

Tom Holland reveló el secreto para verse como Spider-Man y ahora todos lo están copiando

Olvídate de las rutinas complicadas con mil máquinas y horas de gimnasio. El secreto de Tom Holland para mantenerse en forma cabe en 20 minutos, su rutina se llama Cindy.
lun 17 agosto 2026 04:15 PM
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TOM HOLLAND
Tom Holland reveló su secreto para verse como Spider-Man y ahora todos quieren copiarlo (Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Todo empezó cuando en una entrevista que se hizo viral, Tom contaba cuál es el entrenamiento al que recurre cuando no tiene tanto tiempo para entrenar.

Su respuesta fue muy simple, pero el challenge es real: cinco dominadas, diez lagartijas y quince sentadillas, repitiendo la secuencia tantas veces como se pueda durante 20 minutos. Sin pesas, sin banda elástica obligatoria, sin nada raro. Solo tú, una barra y tu fuerza de voluntad.

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Fun fact: Cindy no es un invento de Tom. Es uno de los entrenamientos clásicos de CrossFit, de esos que llevan nombre de mujer como Fran, Annie o Grace, y que siguen el formato AMRAP: tantas rondas como sea posible en un tiempo fijo.

Tom Holland
Todo empezó cuando en una entrevista que se hizo viral, Tom contaba cuál es el entrenamiento al que recurre cuando no tiene tanto tiempo para entrenar. (Instagram @tomholland2013)

Lo que sí es completamente suyo es el marcador que dejó picados a medio internet, su récord personal son 27 rondas completas en los 20 minutos. Para ponerlo en perspectiva, hacer 20 rondas ya se considera una sesión sólida para cualquier persona en buena forma.

Por supuesto, en cuanto la cifra se hizo viral, nadie se pudo resistir al reto. El influencer fitness Skye Mackintosh, conocido en TikTok e Instagram por sus rutinas caseras de 20 minutos, se animó a intentarlo en vivo y logró 24 rondas, quedándose a solo tres del récord de Holland. Nada mal, pero suficiente para dejarlo sin aire y con nuevo respeto por el Hombre Araña.

Fitness partners exercising together and doing pushups high five at the gym.
Con la coordinación de un equipo bien entrenado, choquen las manos de manera alterna mientras mantienen la plancha. (PeopleImages/Getty Images/iStockphoto)

En redes, cientos de personas más se sumaron al desafío, y las confesiones no se hicieron esperar, hay los que presumen haber llegado a las 20 rondas y hay quienes admiten haberse rendido en la novena.

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Lo mejor de todo es que Cindy no discrimina. Ya seas principiante o ya lleves años entrenando, la rutina se puede ajustar según el nivel de condición física de cada quien, así que no hace falta ser superhéroe de Marvel para intentarlo, aunque sí ayuda tener una barra de dominadas a la mano y muchísima disciplina mental, porque como dice el propio Tom: no hay que pensar en nada, solo contar las rondas.

Tom Holland
¿Te atreves a retar el récord de Spider-Man? (Instagram @tomholland2013)

¿Te atreves a retar el récord de Spider-Man?

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