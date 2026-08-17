Tom Holland reveló el secreto para verse como Spider-Man y ahora todos lo están copiando

Fun fact: Cindy no es un invento de Tom. Es uno de los entrenamientos clásicos de CrossFit, de esos que llevan nombre de mujer como Fran, Annie o Grace, y que siguen el formato AMRAP: tantas rondas como sea posible en un tiempo fijo.

Todo empezó cuando en una entrevista que se hizo viral, Tom contaba cuál es el entrenamiento al que recurre cuando no tiene tanto tiempo para entrenar. (Instagram @tomholland2013)

Lo que sí es completamente suyo es el marcador que dejó picados a medio internet, su récord personal son 27 rondas completas en los 20 minutos. Para ponerlo en perspectiva, hacer 20 rondas ya se considera una sesión sólida para cualquier persona en buena forma.

Por supuesto, en cuanto la cifra se hizo viral, nadie se pudo resistir al reto. El influencer fitness Skye Mackintosh, conocido en TikTok e Instagram por sus rutinas caseras de 20 minutos, se animó a intentarlo en vivo y logró 24 rondas, quedándose a solo tres del récord de Holland. Nada mal, pero suficiente para dejarlo sin aire y con nuevo respeto por el Hombre Araña.

Con la coordinación de un equipo bien entrenado, choquen las manos de manera alterna mientras mantienen la plancha. (PeopleImages/Getty Images/iStockphoto)

En redes, cientos de personas más se sumaron al desafío, y las confesiones no se hicieron esperar, hay los que presumen haber llegado a las 20 rondas y hay quienes admiten haberse rendido en la novena.