Los 3 mejores restaurantes de Nueva York y los 3 de New Jersey que tienes que probar

Dónde comer en Nueva York

Torrisi

Conseguir mesa puede convertirse en una misión, pero Torrisi sigue siendo una de esas reservaciones que justifican el esfuerzo. Ubicado en Nolita, el restaurante presenta una interpretación creativa de la cocina italiana y neoyorquina, con un comedor elegante que conserva la energía animada de los lugares más buscados de la ciudad.

El menú cambia e incluye especiales diarios, aunque platos como la pasta, los panes con mariscos y sus reinterpretaciones de clásicos italoamericanos explican por qué continúa entre los restaurantes más reconocidos de Nueva York. También apareció entre los establecimientos neoyorquinos seleccionados por North America’s 50 Best Restaurants en 2026.

The Corner Store

En la esquina de Houston Street y West Broadway se encuentra uno de los hotspots más comentados de SoHo. The Corner Store recupera la estética de un restaurante clásico estadounidense, pero la combina con interiores sofisticados, martinis y versiones elevadas de los platos que esperarías encontrar en un diner.

Entre lo más popular están los pizza rolls de cinco quesos, el lobster roll con caviar, el Wagyu French dip y su steak frites. Es perfecto para una cena divertida antes de salir o para ese plan en el que la atmósfera importa casi tanto como la comida.

Penny

Penny es pequeño, relajado y uno de los mejores lugares para comer mariscos en el East Village. El espacio funciona como raw bar y barra de vinos, con ostiones, almejas, camarones, crudos y platos calientes preparados sin demasiadas complicaciones.

Tiene alrededor de 30 lugares y conserva una parte importante de sus mesas para quienes llegan sin reservación, aunque conviene ir temprano. Su famosa Ice Box reúne una selección de mariscos sobre hielo y es una excelente opción para compartir acompañada de una botella de vino.