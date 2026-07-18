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Estilo de vida

Los 3 mejores restaurantes de Nueva York y los 3 de New Jersey que tienes que probar

De una de las reservaciones más buscadas de Manhattan es a la pizza que vale la pena cruzar el Hudson para probar, estos son los lugares que deberías guardar si estarás en la zona durante la final.
sáb 18 julio 2026 12:51 PM
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Vista de los edificios de Nueva York
Rascacielos de Nueva York (I stock)

Estar entre Nueva York y New Jersey significa tener demasiadas opciones para comer y muy poco tiempo para distinguir cuáles realmente valen la pena. Hay restaurantes famosos por aparecer en todas las fotos, otros que tienen meses de espera y algunos que todavía se sienten como un secreto bien guardado.

Por eso elegimos seis lugares que ofrecen experiencias completamente diferentes. Hay comida italiana, mariscos, cocina coreana, pizza y uno de los mejores escenarios para contemplar Manhattan desde el otro lado del río.

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Dónde comer en Nueva York

Torrisi

Conseguir mesa puede convertirse en una misión, pero Torrisi sigue siendo una de esas reservaciones que justifican el esfuerzo. Ubicado en Nolita, el restaurante presenta una interpretación creativa de la cocina italiana y neoyorquina, con un comedor elegante que conserva la energía animada de los lugares más buscados de la ciudad.

El menú cambia e incluye especiales diarios, aunque platos como la pasta, los panes con mariscos y sus reinterpretaciones de clásicos italoamericanos explican por qué continúa entre los restaurantes más reconocidos de Nueva York. También apareció entre los establecimientos neoyorquinos seleccionados por North America’s 50 Best Restaurants en 2026.

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The Corner Store

En la esquina de Houston Street y West Broadway se encuentra uno de los hotspots más comentados de SoHo. The Corner Store recupera la estética de un restaurante clásico estadounidense, pero la combina con interiores sofisticados, martinis y versiones elevadas de los platos que esperarías encontrar en un diner.

Entre lo más popular están los pizza rolls de cinco quesos, el lobster roll con caviar, el Wagyu French dip y su steak frites. Es perfecto para una cena divertida antes de salir o para ese plan en el que la atmósfera importa casi tanto como la comida.

The corner store

Penny

Penny es pequeño, relajado y uno de los mejores lugares para comer mariscos en el East Village. El espacio funciona como raw bar y barra de vinos, con ostiones, almejas, camarones, crudos y platos calientes preparados sin demasiadas complicaciones.

Tiene alrededor de 30 lugares y conserva una parte importante de sus mesas para quienes llegan sin reservación, aunque conviene ir temprano. Su famosa Ice Box reúne una selección de mariscos sobre hielo y es una excelente opción para compartir acompañada de una botella de vino.

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Dónde comer en New Jersey Razza

Razza es la prueba de que algunas de las mejores pizzas de la región se encuentran del otro lado del Hudson. Este restaurante de Jersey City trabaja con un horno de leña, masa de fermentación natural e ingredientes seleccionados de acuerdo con la temporada.

El menú cambia constantemente, pero puedes esperar pizzas de bordes inflados, vegetales locales, quesos cuidadosamente elegidos y combinaciones que van mucho más allá de la clásica margarita. Las mesas siguen siendo difíciles de conseguir, por lo que reservar con anticipación es casi obligatorio.

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Battello

Para una cena con vista, Battello es difícil de superar. El restaurante se encuentra directamente frente al río Hudson y ofrece una panorámica privilegiada del skyline de Manhattan desde su comedor de estilo industrial.

La propuesta combina cocina italiana contemporánea con mariscos, pastas, cocteles y un ambiente elegante que funciona especialmente bien para una celebración o una cena larga después del partido. También cuenta con brunch durante el fin de semana.

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ONDO

ONDO propone una versión moderna de la cocina coreana desde un espacio sofisticado en Jersey City. El menú juega con diferentes temperaturas y presenta desde yellowtail crudo con gochujang y yuzu hasta fried chicken coreano, costillas galbi y postres inspirados en sabores tradicionales.

Los cocteles también forman parte importante de la experiencia, con ingredientes como soju, pera coreana y granada. Es la opción ideal para quienes buscan algo distinto a la comida italiana y estadounidense que domina buena parte de la zona.

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Seis mesas para aprovechar el viaje

Nueva York tiene restaurantes capaces de convertir una cena en todo un acontecimiento, pero New Jersey ya no es únicamente el lugar donde ocurre el partido. Jersey City se ha convertido en un destino gastronómico propio, con lugares que compiten en comida, diseño y ambiente con muchos de los favoritos de Manhattan.

La recomendación es organizar las reservaciones antes del viaje. Especialmente en Torrisi, The Corner Store y Razza, llegar con un plan puede ser la diferencia entre probar uno de los restaurantes más buscados de la zona o terminar cenando en el primer lugar disponible.

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