The Strand Barbers, el ritual de barbería que se volvió un ícono en la Roma Norte

Lo que distingue a este lugar no es solo el resultado final, sino el ritual completo. El ambiente recuerda a un salón inglés de otra época con sillones estilo Chesterfield, un drink en la mano mientras esperas turno y una decoración que transporta directo a la campiña británica.

Lo que distingue a este lugar no es solo el resultado final, sino el ritual completo. El ambiente recuerda a un salón inglés de otra época, sillones estilo Chesterfield, un drink en la mano mientras esperas turno y una decoración que transporta directo a la campiña británica. (Cortesía)

Ahí, un buen corte va acompañado de toalla caliente, aceites, espuma y la clásica navaja libre, todo dentro de un ritual que los barberos del lugar aseguran haber aprendido desde niños, no como una moda pasajera, sino como parte de su cultura.

Aquí, un buen corte va acompañado de toalla caliente, aceites, espuma y la clásica navaja libre, todo dentro de un ritual que los barberos del lugar aseguran haber aprendido desde niños, no como una moda pasajera, sino como parte de su cultura. (Cortesía)

El equipo es tan variado como su clientela, barberos formados en Inglaterra, California y el norte de México conviven en un mismo espacio, cada uno con su propia especialidad, ya sea la máquina o la tijera, para asegurar que cada cliente salga con el mejor look posible.