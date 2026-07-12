The Strand Barbers, el ritual de barbería que se volvió un ícono en la Roma Norte

Más de una década después, ese feeling sigue intacto. Con más de 11 años de trayectoria, The Strand Barbers se ha consolidado como uno de los espacios más emblemáticos de la barbería contemporánea en la Ciudad de México. Su ubicación en el corazón de la Roma Norte lo ha convertido en parada obligada para quienes entienden que el cuidado personal también es una forma de expresión.
Su fórmula combina técnicas clásicas con un enfoque moderno del grooming masculino, algo que lo ha hecho destacar dentro de la oferta premium de la ciudad.
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Lo que distingue a este lugar no es solo el resultado final, sino el ritual completo. El ambiente recuerda a un salón inglés de otra época con sillones estilo Chesterfield, un drink en la mano mientras esperas turno y una decoración que transporta directo a la campiña británica.
Ahí, un buen corte va acompañado de toalla caliente, aceites, espuma y la clásica navaja libre, todo dentro de un ritual que los barberos del lugar aseguran haber aprendido desde niños, no como una moda pasajera, sino como parte de su cultura.
El equipo es tan variado como su clientela, barberos formados en Inglaterra, California y el norte de México conviven en un mismo espacio, cada uno con su propia especialidad, ya sea la máquina o la tijera, para asegurar que cada cliente salga con el mejor look posible.
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Esa mezcla de estilos, sumada a un trato cercano y personalizado, explica por qué las reseñas destacan constantemente la calidad del servicio, la atención y hasta las bebidas de cortesía que ofrecen mientras te arreglas.
Hoy, The Strand Barbers sigue operando en la Roma Norte, fiel a esa esencia que combina tradición con una estética urbana muy propia de la colonia que lo vio nacer. Para quienes buscan renovar su imagen o simplemente vivir una experiencia distinta de grooming en la CDMX, sigue siendo una de esas direcciones que vale la pena tener guardadas