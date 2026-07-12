Los essentials para viajar sin perder el estilo (ni la cabeza)

Una maleta pensada por looks

El primer esencial no es un objeto, es la estrategia de empacar por outfits y no "por si acaso". En lugar de meter ropa random, piensa en looks completos para cada momento específico del viaje. Es clave preparar los outfits antes de irte de viaje. Necesitas uno cómodo para el vuelo, uno para caminar todo el día, uno para cenar, uno para playa o alberca y uno más arreglado por si surge un plan de último minuto. Obviamente esto varía dependiendo de tu destino y de la cantidad de días que estés fuera.

La clave está en llevar piezas que puedas repetir sin que se note. Prendas básicas pero vitales como una camisa blanca, unos jeans que te queden perfectos, un vestido sencillo, sandalias cómodas, tenis blancos y una bolsa que te funcione de de noche y de día te puede resolver muchísimo más de lo que parece.

Beauty essentials

que sí hacen la diferencia

En temas de belleza, menos también puede ser más, pero solo si eliges bien, porque es muy importante entender que esto es lo que más pesa en tu maleta. Un buen bloqueador, lip balm, crema hidratante, perfume en tamaño viaje, desmaquillante, shampoo en seco y algún producto multiusos te evita cargar medio baño en la maleta.

Vale mucho la pena armar una mini rutina de skincare que ya sepas que te va a funcionar. Un viaje entre cambios de clima, vuelos, sol, aire acondicionado y desvelos no es el momento de experimentar con productos nuevos. Tu piel solo necesita sobrevivir.

