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Estilo de vida

Los essentials para viajar sin perder el estilo (ni la cabeza)

Lo que sí vale la pena empacar antes de tus próximas vacaciones
dom 12 julio 2026 05:47 PM
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Los mejores esenciales para llevarte de viaje

Viajar suena muy romántico hasta que te paras frente a la maleta abierta sin saber si meter tres vestidos, cinco suéteres o unos zapatos que chance te pongas. La verdad es que empacar bien no tiene nada que ver con llevarte el clóset completo, sino con elegir exactamente lo que necesitas.

Los travel essentials se volvieron un ritual previo a cualquier viaje. No son solo productos prácticos, sino que son esos pequeños salvavidas que hacen que el vuelo, el hotel, las caminatas largas, las cenas y hasta el momento en que descubres que olvidaste lo más básico se sienta más tranquilo.

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Una maleta pensada por looks

El primer esencial no es un objeto, es la estrategia de empacar por outfits y no "por si acaso". En lugar de meter ropa random, piensa en looks completos para cada momento específico del viaje. Es clave preparar los outfits antes de irte de viaje. Necesitas uno cómodo para el vuelo, uno para caminar todo el día, uno para cenar, uno para playa o alberca y uno más arreglado por si surge un plan de último minuto. Obviamente esto varía dependiendo de tu destino y de la cantidad de días que estés fuera.

La clave está en llevar piezas que puedas repetir sin que se note. Prendas básicas pero vitales como una camisa blanca, unos jeans que te queden perfectos, un vestido sencillo, sandalias cómodas, tenis blancos y una bolsa que te funcione de de noche y de día te puede resolver muchísimo más de lo que parece.

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Beauty essentials

que sí hacen la diferencia

En temas de belleza, menos también puede ser más, pero solo si eliges bien, porque es muy importante entender que esto es lo que más pesa en tu maleta. Un buen bloqueador, lip balm, crema hidratante, perfume en tamaño viaje, desmaquillante, shampoo en seco y algún producto multiusos te evita cargar medio baño en la maleta.

Vale mucho la pena armar una mini rutina de skincare que ya sepas que te va a funcionar. Un viaje entre cambios de clima, vuelos, sol, aire acondicionado y desvelos no es el momento de experimentar con productos nuevos. Tu piel solo necesita sobrevivir.

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El

kit

de supervivencia para el avión

El aeropuerto tiene su propio mood y casi nunca es elegante. Por eso un buen kit de avión te va a cambiar la experiencia por completo:

  • Audífonos
  • Cargador portátil
  • Adaptador
  • Antifaz
  • Calcetas de compresión
  • Una pashmina
  • Botella reutilizable
  • Snacks que prepares tú misma

Entre más largo el vuelo, más grande acabará siendo el kit, pero siempre recuerda que lo básico puede hacer la diferencia.
Y hay algo que casi siempre se nos olvida. Una bolsa pequeña con lo básico a la mano. Tu pasaporte, identificación, cartera, medicinas, gel antibacterial, kleenex, chicles, pluma y documentos importantes. Nunca en el fondo de la maleta.

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Los extras que no brillan, pero siempre te salvan

Hay objetos que no suenan emocionante hasta que realmente los necesitas:

  • Bolsa para tu ropa sucia
  • Organizadores de maleta
  • Mini costurero
  • Curitas y analgésicos
  • Cargador extra
  • Ligas para el pelo
  • Una tote bag doblada

Esto también aplica para los viajes de shopping, playa o ciudad, una bolsa extra nunca sobra. Sirve para compras, ropa mojada, libros, souvenirs o para ese momento clásico en el que la maleta misteriosamente ya no cierra como cuando saliste de casa.

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Viajar cómoda también es viajar mejor

La verdadera elegancia al viajar no está en armar la maleta perfecta, sino en sentir que llevas todo lo que necesitas sin cargar de más. Un indispensable no es el más bonito en fotos, es el que te resuelve justo cuando lo necesitas, como el lip balm cuando el clima te reseca, la pashmina cuando el avión se convierte en congelador, las curitas cuando los zapatos nuevos te lastiman el primer día.

Son esas piezas que casi nunca presumimos en redes, pero que marcan la diferencia entre un viaje que fluye y uno que se siente como apagar incendios todo el tiempo.

Al final, viajar bien no significa que tengas todo bajo control, sino que tener lo suficiente para disfrutar sin pensar cada cinco minutos en lo que olvidaste. Es soltar un poco y confiar en que ya lo resolviste antes de salir de casa. Y si de paso te ves bien en el intento, mucho mejor.

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Viajes

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