El Mifel Tennis Open by Telcel Oppo llega a su décima edición y decidió ir en grande con raqueteros de primer nivel, sorpresas, fiestas de clausura con marcas nuevas y hasta un póster hecho a mano. Del 25 de julio al 1 de agosto, el Cabo Sports Complex se convierte, una vez más, en el epicentro del tenis en México.
Los Cabos se pone sus mejores galas: el Mifel Tennis Open cumple 10 años y viene con todo
Mifel Tennis Open cumple 10 años
El defensor del título, el canadiense Denis Shapovalov, regresa a defender su corona. Pero no viene solo, lo acompañan el checo Jiri Lehecka (top 14 del ranking ATP), el italiano Luciano Darderi, el argentino Francisco Cerúndolo, el ruso Karen Khachanov y el británico Cameron Norrie, todos ellos entre los 30 mejores del mundo. La cereza del pastel es Grigor Dimitrov, búlgaro de 35 años que entra por invitación especial y que debutó en este mismo torneo por 2019, así que esto también es un poco su reencuentro.
Por el lado mexicano, Rodrigo Pacheco y Santiago González jugarán juntos en dobles, mientras que Pacheco además tiene boleto directo al cuadro de singles, donde compartirá cartel con una de las revelaciones más comentadas de la temporada, el francés Moise Kouame, de apenas 17 años, que sorprendió a todos llegando a tercera ronda en Roland Garros.
Un póster que no es solo un póster
Por primera vez en la historia del torneo, habrá un cartel oficial de colección, y la propuesta está lejos de ser un simple diseño con una pelota y una raqueta. El taller mexicano Fervor, de las artistas Euri y Arantxa, se inspiró en el lenguaje visual del pintor guatemalteco Carlos Mérida para crear una pieza que mezcla desierto, mar, el icónico Arco de Los Cabos y hasta las ballenas que cada año llegan al Mar de Cortés. Euri Lorenzo lo resume así: la idea era que se sintiera como una pieza de colección, un homenaje a uno de los escenarios más singulares del tenis mundial.
Más que tenis, la fiesta también juega su partido
El torneo trae de vuelta "Fuera de Set", el calendario de actividades paralelas que este año incluye Kids Nite, un nuevo Wellness Day, noches temáticas de los 80 y 90, karaoke y hasta un concierto de Rosalía de Cuba. La zona gastronómica también se renueva con la llegada de Criollo, el concepto del chef Enrique Olvera, y para el cierre del torneo, Soho House y Bar Marte inaugurarán ahí mismo sus nuevas sucursales en Los Cabos.
Las pláticas de Mextenis Talks regresan con invitados de lujo, John Isner, Sam Querrey y Steve Johnson, protagonistas del pódcast Nothing Major, se sentarán a platicar durante tres días.
Números que hablan solos
En una década, el torneo pasó de recibir apenas unos miles de espectadores a más de 35 mil asistentes y 67 medios acreditados. Este año se espera reunir a 12,300 aficionados y 38 medios. Para estar a la altura, el Cabo Sports Complex estrena una sexta cancha, que se convertirá en la cancha principal con gradas para 250 personas, una petición directa de la ATP y de los propios jugadores.
Como parte del festejo, la fase de clasificación regalará entradas gratuitas a las familias el sábado 25 y domingo 26 de julio, coincidiendo con el Kids Nite y el Family Day.
También hay casa nueva para las marcas: Disney Cruise Line, Microbiot Fit y Stanley se suman como patrocinadores en esta edición aniversario.
Los boletos por día ya están a la venta, y toda la agenda de actividades especiales puede consultarse en loscabostennisopen.com/agenda-atc .