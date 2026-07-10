Los Cabos se pone sus mejores galas: el Mifel Tennis Open cumple 10 años y viene con todo

Mifel Tennis Open cumple 10 años

El defensor del título, el canadiense Denis Shapovalov, regresa a defender su corona. Pero no viene solo, lo acompañan el checo Jiri Lehecka (top 14 del ranking ATP), el italiano Luciano Darderi, el argentino Francisco Cerúndolo, el ruso Karen Khachanov y el británico Cameron Norrie, todos ellos entre los 30 mejores del mundo. La cereza del pastel es Grigor Dimitrov, búlgaro de 35 años que entra por invitación especial y que debutó en este mismo torneo por 2019, así que esto también es un poco su reencuentro.

Denis Shapovalov y Aleksandar Kovacevic (Selene Alaide)

Por el lado mexicano, Rodrigo Pacheco y Santiago González jugarán juntos en dobles, mientras que Pacheco además tiene boleto directo al cuadro de singles, donde compartirá cartel con una de las revelaciones más comentadas de la temporada, el francés Moise Kouame, de apenas 17 años, que sorprendió a todos llegando a tercera ronda en Roland Garros.

Un póster que no es solo un póster

Por primera vez en la historia del torneo, habrá un cartel oficial de colección, y la propuesta está lejos de ser un simple diseño con una pelota y una raqueta. El taller mexicano Fervor, de las artistas Euri y Arantxa, se inspiró en el lenguaje visual del pintor guatemalteco Carlos Mérida para crear una pieza que mezcla desierto, mar, el icónico Arco de Los Cabos y hasta las ballenas que cada año llegan al Mar de Cortés. Euri Lorenzo lo resume así: la idea era que se sintiera como una pieza de colección, un homenaje a uno de los escenarios más singulares del tenis mundial.