Las mejores frutas para desinflamar el abdomen y mejorar la salud intestinal

Cítricos para sentirte más ligero

Naranja, toronja, mandarina y limón no solo son un sinónimo de la vitamina C. También contienen flavonoides, compuestos naturales que se asocian con beneficios antioxidantes y antiinflamatorios.

Además, son frutas muy frescas, fáciles y perfectas para los días de calor o cuando quieres algo que se sienta muy sano y ligero. La naranja en gajos, la toronja con un poco de chile o el limón en agua mineral pueden ser las formas mas simples de incluirlos sin tener que pensarlo demasiado.

Encuéntrala en cítricos llenos de antioxidantes. (Especial dietistasnutricionistas.es)

Granada, la fruta que parece una joya

La granada tiene ese efecto visual de que es muy peculiar, aunque la estés comiendo en casa con una cuchara. Sus semillas están llenas de polifenoles, compuestos que se han estudiado por su relación con la inflamación y la salud intestinal.

Queda increíble en las ensaladas, bowls, yogurt o encima de un toast con queso cottage. Es dulce, ácida, crujiente y hace que cualquier plato se vea mucho más producido de lo que realmente está.

Uvas, cerezas y kiwi también entran en la lista

Las uvas aportan antioxidantes como el resveratrol, mientras que las cerezas se han vuelto famosas por los compuestos antiinflamatorios y por ser una fruta ideal para cuando quieres algo dulce sin sentirte pesado.

El kiwi, por otro lado, es uno de los favoritos cuando hablamos de digestión. Tiene fibra, vitamina C y también ayuda a que todo se sienta mejor, especialmente cuando lo incluyes de forma constante.