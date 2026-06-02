Patricio Pasquel: el salto que hizo historia para México

Por separado, cada uno ya tenía recorrido, pero juntos, lograron algo que México no conseguía desde 1948.

La dimensión del triunfo crece por los rivales que quedaron detrás. Alemania terminó segunda, Gran Bretaña fue tercera. También compitieron selecciones europeas como Italia y Bélgica, países con tradición, estructura y calendario permanente dentro del centro mundial del salto ecuestre.

“En segundo lugar quedó Alemania, que es el mejor equipo del mundo hoy en día. En tercer lugar quedó Inglaterra, que tiene una tradición enorme. Después Italia y Bélgica. Son países que tienen todas las facilidades para hacer equitación y para desarrollar este deporte”, dijo Pasquel.

Para el ecuestre mexicano, derrotar a ese tipo de potencias tiene un significado adicional, y que no se trata sólo de ganar una copa, se trata de hacerlo desde una región que no vive el calendario europeo todos los fines de semana, que debe invertir más en traslados, preparación, caballos y logística, y que históricamente ha tenido menos oportunidades de competir de manera constante contra los mejores del mundo.

Andrés Azcarraga en la Copa de Naciones (Cippitelli/NurPhoto/Shutterstock/Cippitelli/NurPhoto/Shutterstock)

“Para nosotros es muy complicado como latinoamericanos. México cada día nos apoya más, pero estamos lejos de donde están todos los demás competidores del mundo. Como atleta tienes la ambición de buscar la forma de lograr las cosas y por eso estos triunfos nos saben tanto. No estamos acostumbrados a venir acá y competirles de tú a tú, pero hoy los mexicanos y los latinoamericanos cada día lo hacemos mejor”, señaló.

Pasquel no ve Roma como una casualidad, para él, la victoria es parte de un proceso que el salto ecuestre mexicano lleva construyendo desde hace más de una década. Más concursos internacionales en México, más pruebas de cinco estrellas, más roce contra jinetes europeos y más presencia de tricolores en los circuitos de mayor exigencia.

“México ha estado elevando el nivel muy fuerte. Hay muy buenos concursos de nivel internacional. Ya tenemos seis concursos cinco estrellas, que es lo más alto, y eso hace que los jinetes mexicanos se fogueen y estén al mejor nivel”, añadió.

El proceso, aseguró, comenzó mucho antes de Roma.

“Este proyecto ya llevamos más o menos 15 años trabajándolo. Llevamos los mejores concursos, llevamos la Global Champions Tour, este año fue el año 10, pero desde cinco años antes existía la Liga de Naciones, donde ya estaban todas las Copas de Naciones. Eso nos fogueó mucho para poder venir y hablarnos de tú a tú con los mejores jinetes del mundo”.

Ese crecimiento también obliga a entender la exigencia del deporte. En el salto ecuestre, el jinete no compite solo. El binomio con el caballo es determinante, y en la élite, donde casi todos los jinetes tienen técnica, experiencia y recorrido internacional, la diferencia está en la preparación del caballo, la inversión y el equipo que hay detrás.

Patricio Pasquel y su caballo Chakkalou PS en la Copa de Naciones (Cippitelli/NurPhoto/Shutterstock/Cippitelli/NurPhoto/Shutterstock)

“Aquí todos los jinetes montan muy bien. Normalmente los que mejor están son los que mejor caballo traen. Es igual que en la Fórmula 1: los que mejor están son los que mejor coche tienen”.

Detrás de cada recorrido hay años de trabajo y una inversión que pocas disciplinas exigen. Pasquel compite habitualmente con cuatro caballos, pero Chakkalou PS se ha convertido en su principal apuesta para las pruebas de máxima exigencia, aquellas con obstáculos de 1.60 metros de altura.

Fue el caballo con el que cerró el desempate en Roma y con el que quiere competir en el Campeonato Mundial de Aachen, Alemania, en agosto.

“Es mi mejor caballo y es el caballo con el que quiero ir al Mundial”.

La preparación tampoco se limita al jinete. Pasquel trabaja físicamente, va al gimnasio y se apoya en psicólogos deportivos para competir al máximo nivel. Del otro lado, el caballo sigue una rutina igual de exigente.

“Nosotros como jinetes somos atletas. Nos preparamos físicamente, mentalmente con psicólogos deportivos, vamos al gimnasio y tienes que estar muy fit para poder lograr todo esto que estamos logrando”.

Chakkalou PS también recibe cuidados diarios para mantenerse en condiciones de competir contra los mejores del mundo.