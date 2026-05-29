El Bajío: el libro que sabe a México de verdad

El Bajío es discreta, pero generosa. Y este libro lo demuestra en cada página. "El Bajío tiene alguna sorpresa reservada para todos", menciona Enrique Olvera, chef del restaurante Pujol.

La serie ya había recorrido Liguria, Penang y Campania. Ahora le toca el turno al corazón de México: El Bajío (Edgardo Contreras)

El alma detrás de las recetas es el chef Rubén Yáñez Hernández, al frente de Sazón, la escuela de cocina de Casa de Sierra Nevada, donde cada clase empieza con un recorrido por el mercado local para elegir los ingredientes del día.

Yáñez lleva años recopilando platillos tradicionales del Bajío como enchiladas del portal, esquites, pozole verde entre otros con la misma misión que tienen los buenos fans de la cultura: preservarlos para las generaciones que vienen. Su cocina entiende el maíz, los chiles y las hierbas ancestrales no como ingredientes, sino como idioma.

El alma detrás de las recetas es el chef Rubén Yáñez Hernández, al frente de Sazón, la escuela de cocina de Casa de Sierra Nevada, donde cada clase empieza con un recorrido por el mercado local para elegir los ingredientes del día. (Cortesía)

A su lado, el chef Raymundo Gutiérrez suma una dimensión conceptual al proyecto, la gastronomía como lenguaje que conecta memoria, territorio e innovación. Juntos, los dos chefs posicionan al Bajío dentro de la conversación más amplia sobre la evolución gastronómica de México.

El Bajío es discreta, pero generosa. Y este libro lo demuestra en cada página. "El Bajío tiene alguna sorpresa reservada para todos", menciona Enrique Olvera, chef del restaurante Pujol.