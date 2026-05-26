Existe una forma de describir cómo festejamos nuestros veinticinco años: inolvidable. Y no es por nada, pero además de un ambiente lleno de baile y fiesta, nos reencontramos con amigos que han sido parte fundamental de este camino. De la mano, hemos creado historias que han transformado la conversación en México.
Por si te lo perdiste, aquí hacemos un recuento.
¡Así celebramos nuestro 25 aniversario!
Existe una forma de describir cómo festejamos nuestros veinticinco años: inolvidable. Y no es por nada, pero además de un ambiente lleno de baile y fiesta, nos reencontramos con amigos que han sido parte fundamental de este camino. De la mano, hemos creado historias que han transformado la conversación en México.
¡Todos a los 25 de Quién!
La cita para nuestra celebración fue en Bastian Spazio, uno de los hotspots del momento, cuya decoración completamente en rojo y detalles en dorado son el reflejo perfecto de nuestro estilo.
La emoción poco a poco empezó a inundar el lugar cuando nuestros invitados empezaron a llegar. Sin embargo, un punto clave del inicio de la fiesta sucedió de camino a ella: cuando recogimos, en las imponentes camionetas TANK 500 de GWM, a María Torres (nuestra editora general), a Ceci de la Cueva y a Estefanía Villarreal, ambas actrices reconocidas.
En el camino, además de disfrutar del viaje gracias a la comodidad premium que ofrecen los vehículos, platicamos sobre lo que significa ser personalidades que han acompañado la historia de Quién, con ejemplos de vida que transforman a México.
Con la mejor actitud, y después de vivir un trayecto lleno de confort y mucho lujo, las tres mujeres nos dieron cátedra de estilo al bajar de las SUV de GWM con una entrada igual de impresionante. ¡Así se llega a una fiesta como los 25 de Quién!
Ya en la casa, todos los asistentes fueron recibidos con un photocall de ensueño, creado por los floristas Rosa y Verde. Ellos se encargaron de transformar el clásico arreglo floral en una obra de arte a base de alcatraces, rosas y granates rojos, convirtiéndolo en el spot perfecto para tomarnos la foto de bienvenida.
¿Y si bailamos?
Con un gran ambiente y música de primer nivel a cargo de Julio García, uno de nuestros DJ favoritos en la Ciudad de México, los asistentes comenzaron a bailar mientras se refrescaban con un mocktail cortesía de L’Occitane. Para consentirlos aún más, la marca brilló con un photo opportunity, el cual, integró un stand con productos para el cuidado de la piel que todos aprovecharon.
Con la pista llena, María Torres, en compañía de Edgar Farah, CEO de Grupo Expansión, dedicó unas palabras de la mano de Moët & Chandon, el champagne por excelencia con el que brindamos junto a grandes amigos como Ilse Salas, Juan Pablo Fuentes, Erick Elías, Darío Yazbek y Sara Maldonado.
Para elevar aún más la emoción, regalamos a tres de nuestros asistentes estancias dobles en el Hotel Quinta Real Oaxaca, con el objetivo de que se consientan y desconecten en un espacio donde la hospitalidad mexicana se vive al máximo.
Estas son… Las Mañanitas
El momento más emotivo llegó de la mano de Porcelanosa, que se lució con un pastel de cuatro pisos, decorado con flores y detalles dorados, muy al estilo sofisticado de la marca y de nuestra esencia.
Y sí, fue el highlight de la noche, porque además de cantar “Las Mañanitas” le dimos mordida al pastel en compañía de todos nuestros amigos e invitados.
Así, entre baile y plática, la fiesta transcurrió en medio de propuestas gastronómicas que fueron el pretexto perfecto para vivir un momento muy dulce. Timbal de Azúcar celebró con nosotros, con una barra de postres que incluyó s’mores de Lotus, chocolates, conos de brownie, entre otros.
La fiesta llegó a su punto cumbre cuando disfrutamos de deliciosos platillos de Fisher´s, y, tenemos que decirlo: ¡fuimos fans!
Entre más música, encuentros memorables y conversaciones que volvieron a conectar a toda la comunidad de Quién, terminamos nuestro festejo como todo empezó: con la promesa de seguir dando lo mejor de nosotros en cada historia. ¡Gracias por ser parte de esta familia!