¡Así celebramos nuestro 25 aniversario!

¡Todos a los 25 de Quién!

La cita para nuestra celebración fue en Bastian Spazio, uno de los hotspots del momento, cuya decoración completamente en rojo y detalles en dorado son el reflejo perfecto de nuestro estilo.

La emoción poco a poco empezó a inundar el lugar cuando nuestros invitados empezaron a llegar. Sin embargo, un punto clave del inicio de la fiesta sucedió de camino a ella: cuando recogimos, en las imponentes camionetas TANK 500 de GWM, a María Torres (nuestra editora general), a Ceci de la Cueva y a Estefanía Villarreal, ambas actrices reconocidas.

En el camino, además de disfrutar del viaje gracias a la comodidad premium que ofrecen los vehículos, platicamos sobre lo que significa ser personalidades que han acompañado la historia de Quién, con ejemplos de vida que transforman a México.