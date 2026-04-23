“El Día de Sant Jordi es una invitación a perderse entre historias y compartir momentos especiales: un brindis que nace de la lectura y que transforma la tradición en una experiencia diferente en el corazón de la ciudad”, comenta Nobu Hotel Barcelona
Un libro por un coctel, Nobu Barcelona reinventa el Sant Jordi más bonito del año
Si hay un día en el que Barcelona se convierte en la ciudad más romántica del mundo, y lo decimos completamente en serio, es hoy, 23 de abril. Las calles de Passeig de Gràcia se llenan de rosas, libros y conversaciones que duran horas. Y este año, Nobu Hotel Barcelona encontró la manera perfecta de sumarse a la fiesta: trae un libro al rooftop, y te llevas un coctel.
La iniciativa, bautizada como "Convierte un libro en un brindis de Sant Jordi", estará disponible del 20 al 26 de abril en el Nobu Rooftop, ese mirador con vistas panorámicas de la ciudad que ya de por sí vale el viaje. El trato es simple, cada persona puede canjear un libro por un cóctel de edición especial, hasta completar 100 unidades en total. Y no, no importa el género: desde novela contemporánea hasta filosofía, autoayuda o cuentos infantiles, todo tiene cabida.
Los libros recogidos serán donados a Llegits, una asociación cultural barcelonesa con dos librerías de segunda mano en Sants y Sant Andreu, cuyo propósito es acercar la lectura a proyectos sociales y culturales.[1] Porque regalar un libro siempre fue bonito, pero que ese libro llegue a quien más lo necesita lo convierte en algo todavía mejor.
El coctel
Rosado, aromático y con nombre implícito en su color: el cóctel de Sant Jordi lleva Pisco Fatwash Peanut, Orgeat, Rose Syrup, Supasawa, jugo de lima, clara de huevo y Peychaud's Bitters. Floral, elegante y con ese toque que hace que cada sorbo sepa a primavera en Barcelona.
Y si llegás con hambre (o con antojo de algo dulce), el restaurante Nobu en el mismo hotel tiene hasta el 30 de abril su colección "Sakura Three Ways", una colaboración con la pastelería Takashi Ochiai que incluye Coulant de Sakura, Flor de Sakura Kasutera y helado de Sakura, todo desde la planta 23 con vistas a la Sagrada Família y el Mediterráneo. Porque si ya estás ahí arriba, ¿para qué bajar?