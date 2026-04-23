Un libro por un coctel, Nobu Barcelona reinventa el Sant Jordi más bonito del año

Si hay un día en el que Barcelona se convierte en la ciudad más romántica del mundo, y lo decimos completamente en serio, es hoy, 23 de abril. Las calles de Passeig de Gràcia se llenan de rosas, libros y conversaciones que duran horas. Y este año, Nobu Hotel Barcelona encontró la manera perfecta de sumarse a la fiesta: trae un libro al rooftop, y te llevas un coctel.

Las calles de Passeig de Gràcia se llenan de rosas, libros y conversaciones que duran horas. Y este año, Nobu Hotel Barcelona encontró la manera perfecta de sumarse a la fiesta: trae un libro al rooftop, y te llevas un coctel. (Cortesía)

La iniciativa, bautizada como "Convierte un libro en un brindis de Sant Jordi", estará disponible del 20 al 26 de abril en el Nobu Rooftop, ese mirador con vistas panorámicas de la ciudad que ya de por sí vale el viaje. El trato es simple, cada persona puede canjear un libro por un cóctel de edición especial, hasta completar 100 unidades en total. Y no, no importa el género: desde novela contemporánea hasta filosofía, autoayuda o cuentos infantiles, todo tiene cabida.