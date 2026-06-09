WWDC 2026, Apple se puso las pilas (y esta vez de verdad): Estas son todas sus novedades

Siri, pero nueva (y nueva de verdad)

Apple presentó Siri AI, una versión completamente rediseñada del asistente, capaz de entender el contexto personal de cada usuario, acceder a información actualizada de la web y tener conciencia de lo que hay en pantalla en tiempo real. ¿Qué significa eso en la vida real? Que puedes preguntarle a Siri dónde quedó la recomendación de restaurante que te mandó tu amiga por mensaje, y ella va a ir a buscarlo sola. También puede redactar correos desde cero, editar y compartir fotos, y adaptar su tono de escritura según con quién estés hablando.

Apple presentó Siri AI, una versión completamente rediseñada del asistente, capaz de entender el contexto personal de cada usuario, acceder a información actualizada de la web y tener conciencia de lo que hay en pantalla en tiempo real. (Cortesía)

Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, lo dijo sin rodeos: "Siri AI puede ayudar a los usuarios a actuar en apps de manera más natural que nunca". Y por si eso no fuera suficiente, ahora tiene su propia app dedicada que sincroniza el historial de conversaciones entre todos tus dispositivos vía iCloud, así que lo que empezaste a preguntarle en la Mac lo puedes continuar en el iPhone sin perder el hilo.

Apple Intelligence, la IA que no se nota, pero está en todos lados

La próxima generación de Apple Intelligence llega con nuevas capacidades en Photos, Safari, Passwords e Image Playground. En Fotos, una función llamada Spatial Reframing te permite reencuadrar una imagen después de haberla tomado, como si hubieras movido la cámara en el momento original. También está el Extend Tool, que expande la imagen para dar más espacio al sujeto, y una versión mejorada del Clean Up, para eliminar distracciones con resultados mucho más naturales.

Safari tampoco se queda atrás: ahora organiza automáticamente tus pestañas abiertas en temas relevantes y permite pedirle que monitoree una página web para avisarte cuando hay cambios, como que volvió a haber stock de algo que querías comprar.

La próxima generación de Apple Intelligence llega con nuevas capacidades en Photos, Safari, Passwords e Image Playground. (Cortesía)

Federighi resumió bien la filosofía detrás de todo esto: "La IA verdaderamente útil debe centrarse en las necesidades del usuario, estar profundamente integrada en los productos que usa todos los días y construida con privacidad en cada paso".