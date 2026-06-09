En el Keynote de la WWDC 2026, Apple presentó una avalancha de novedades que van desde una inteligencia artificial profundamente integrada en todos tus dispositivos hasta herramientas pensadas para que los papás tengan más control sobre lo que sus hijos ven en pantalla. Y sí, todo llega este otoño.
WWDC 2026, Apple se puso las pilas (y esta vez de verdad): Estas son todas sus novedades
Siri, pero nueva (y nueva de verdad)
Apple presentó Siri AI, una versión completamente rediseñada del asistente, capaz de entender el contexto personal de cada usuario, acceder a información actualizada de la web y tener conciencia de lo que hay en pantalla en tiempo real. ¿Qué significa eso en la vida real? Que puedes preguntarle a Siri dónde quedó la recomendación de restaurante que te mandó tu amiga por mensaje, y ella va a ir a buscarlo sola. También puede redactar correos desde cero, editar y compartir fotos, y adaptar su tono de escritura según con quién estés hablando.
Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, lo dijo sin rodeos: "Siri AI puede ayudar a los usuarios a actuar en apps de manera más natural que nunca". Y por si eso no fuera suficiente, ahora tiene su propia app dedicada que sincroniza el historial de conversaciones entre todos tus dispositivos vía iCloud, así que lo que empezaste a preguntarle en la Mac lo puedes continuar en el iPhone sin perder el hilo.
Apple Intelligence, la IA que no se nota, pero está en todos lados
La próxima generación de Apple Intelligence llega con nuevas capacidades en Photos, Safari, Passwords e Image Playground. En Fotos, una función llamada Spatial Reframing te permite reencuadrar una imagen después de haberla tomado, como si hubieras movido la cámara en el momento original. También está el Extend Tool, que expande la imagen para dar más espacio al sujeto, y una versión mejorada del Clean Up, para eliminar distracciones con resultados mucho más naturales.
Safari tampoco se queda atrás: ahora organiza automáticamente tus pestañas abiertas en temas relevantes y permite pedirle que monitoree una página web para avisarte cuando hay cambios, como que volvió a haber stock de algo que querías comprar.
Federighi resumió bien la filosofía detrás de todo esto: "La IA verdaderamente útil debe centrarse en las necesidades del usuario, estar profundamente integrada en los productos que usa todos los días y construida con privacidad en cada paso".
Para las mamás y los papás, más control, menos estrés
Uno de los anuncios más aplaudidos fue el de las nuevas herramientas de seguridad infantil. Apple presentó funciones como Ask to Browse, que requiere que los niños pidan permiso para acceder a cualquier sitio web nuevo en Safari, Time Allowances, para gestionar el tiempo por categorías de apps como Entretenimiento, Juegos y Redes Sociales y un Screen Time completamente rediseñado que muestra de un vistazo el uso promedio del dispositivo.
Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud y Fitness de Apple, explicó la visión detrás de estas herramientas: "Nuestra forma de ayudar a las familias a crear experiencias digitales más seguras está basada en la creencia de que cada niño es único. Por eso construimos herramientas simples e intuitivas, basadas en guía de expertos, para que los padres puedan adaptar el recorrido digital de sus hijos." Además, Communication Safety, que ya borroneaba el contenido de desnudez en mensajes y videollamadas por defecto para menores de 18 años, ahora también bloquea imágenes de violencia o contenido gore.
¿Cuándo llegan todas las novedades de Apple?
Todas estas funciones estarán disponibles para desarrolladores desde hoy, con una beta pública el próximo mes, y llegarán a todos los usuarios este otoño con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. Los dispositivos compatibles incluyen iPhone 16 en adelante, los modelos Pro del 15, y iPads y Macs con chip M1 o posterior.
Apple tuvo un WWDC 2026 que se siente como una actualización de fondo, no solo de forma. La pregunta ya no es si la IA va a cambiar cómo usas tu iPhone, sino cuándo lo vas a empezar a notar.