A partir del 16 de abril, Novak Djokovic, Embajador Global y Asesor de Bienestar de Aman, presenta la segunda fase de su serie Longevity Pathways, un nuevo programa de movilidad y recuperación disponible en cinco propiedades icónicas del grupo hotelero de lujo alrededor del mundo.
Novak Djokovic se preocupa por tu bienestar y tiene un nuevo programa de movilidad y recuperación con Aman
El programa de movilidad y recuperación de Novak Djokovic en Aman
La propuesta de un programa de movilidad y recuperación llega como la evolución del retiro que Novak Djokovic encabezó en Amanyara (ubicado en Islas Turcas y Caicos) en noviembre del año pasado.
Esta vez, el programa se extiende a otras propiedades: Amanoi en Vietnam, Aman Nai Lert Bangkok, Amanpuri en Tailandia, y Amanzoe en Grecia. Se trata de planes de tres noches, cinco destinos y un reset completo para el cuerpo y la mente.
¿En qué consiste el plan de movilidad y recuperación de Novak Djokovic?
El itinerario está pensado como un reinicio holístico que va mucho más allá de un simple spa weekend.
El primer día arranca con una consulta personalizada y sesiones de movimiento (piensa pilates o acondicionamiento funcional) seguidas de hidroterapia y tratamientos como masajes, acupuntura o reflexología para liberar tensión y trabajar el drenaje linfático.
El segundo día sube la apuesta con ejercicios de respiración, entrenamiento de tenis en cancha con coach profesional, estiramientos manuales y el famoso ritual Banya de Aman para activar la circulación.
El tercer día, el más introspectivo, incluye pranayama, sanación con sonido y los tratamientos signature de cada propiedad.
Al final de esta experiencia, sales renovado, de verdad.
Novak Djokovic y la conciencia de la recuperación más allá del descanso
"La recuperación va más allá del descanso físico", dijo el tenista Novak Djokovic sobre el programa que respalda junto a Aman.
"Trabajamos a través de mis rituales para brindar a los participantes las herramientas necesarias para mantener una vitalidad duradera", explicó el deportista.
La rutina de Novak Djokovic para asegurar su bienestar
El programa del que Djokovic es embajador no es marketing. A sus 38 años, sigue siendo uno de los tenistas más competitivos del circuito ATP y ha construido su longevidad atlética sobre una filosofía de bienestar que incluye alimentación consciente, meditación, movimiento diario y técnicas de recuperación activa.
La alianza con Aman es una extensión natural de esa visión: inspirar y empoderar a las personas no solo a vivir más años, sino a vivir mejor.
Este programa no es solo para atletas de élite. Es para quien quiera aprender a escuchar a su cuerpo con la seriedad que se lo da un campeón de Grand Slam. Las reservas ya están abiertas en aman.com.