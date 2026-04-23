Novak Djokovic se preocupa por tu bienestar y tiene un nuevo programa de movilidad y recuperación con Aman

El programa de movilidad y recuperación de Novak Djokovic en Aman

La propuesta de un programa de movilidad y recuperación llega como la evolución del retiro que Novak Djokovic encabezó en Amanyara (ubicado en Islas Turcas y Caicos) en noviembre del año pasado.

Esta vez, el programa se extiende a otras propiedades: Amanoi en Vietnam, Aman Nai Lert Bangkok, Amanpuri en Tailandia, y Amanzoe en Grecia. Se trata de planes de tres noches, cinco destinos y un reset completo para el cuerpo y la mente.

A partir del 16 de abril, Novak Djokovic, Embajador Global y Asesor de Bienestar de Aman, presenta la segunda fase de su serie Longevity Pathways, un nuevo Programa de Movilidad y Recuperación disponible en cinco propiedades icónicas del grupo hotelero de lujo alrededor del mundo. (Cortesía)

¿En qué consiste el plan de movilidad y recuperación de Novak Djokovic?

El itinerario está pensado como un reinicio holístico que va mucho más allá de un simple spa weekend.

El primer día arranca con una consulta personalizada y sesiones de movimiento (piensa pilates o acondicionamiento funcional) seguidas de hidroterapia y tratamientos como masajes, acupuntura o reflexología para liberar tensión y trabajar el drenaje linfático.

El segundo día sube la apuesta con ejercicios de respiración, entrenamiento de tenis en cancha con coach profesional, estiramientos manuales y el famoso ritual Banya de Aman para activar la circulación.

El tercer día, el más introspectivo, incluye pranayama, sanación con sonido y los tratamientos signature de cada propiedad.

Al final de esta experiencia, sales renovado, de verdad.