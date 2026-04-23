El Four Seasons Mexico City arranca con la renovación de sus habitaciones después de 32 años

Las 200 habitaciones y 40 suites del hotel están siendo completamente reinventadas bajo la visión de la diseñadora mexicana Bibiana Huber y lo que más llama la atención no es el resultado final sino cómo lograron llegar a él.

Cada pieza y cada detalle fue hecho a mano por artesanos de distintas partes del país desde Ciudad de México y Guadalajara hasta Michoacán, Durango y Cancún; trabajando con piedra, mármol, madera tallada, vidrio soplado, cobre martelinado y tejidos textiles.

Los nombres detrás del proyecto de renovación del Four Seasons Mexico City

El rediseño es como un directorio de lo mejor del diseño y la artesanía mexicana contemporánea.

José Noé Suro se encargó de los lavabos, pintádolos a mano, Ula Light de las lámparas y Marva Studio reinterpreta las piñas decorativas de Michoacán que aparecen en distintas zonas.

Las obras de arte en textiles son de Fernanda Mereles, Pedro Arturo y Arozarena de la Fuente. Los nuevos uniformes del staff los está diseñando Kris Goyri. No es un detalle menor, es una declaración de intenciones.