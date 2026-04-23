El Four Seasons Mexico City arranca con la renovación de sus habitaciones después de 32 años

Como buen chilango, seguramente has cruzado las puertas del Four Seasons Mexico City y sabes perfectamente de qué hablamos cuando decimos que ese lugar tiene algo especial.
Va más allá de ese patio al interior que está lleno de árboles en medio de la ciudad o de la arquitectura de hacienda colonial que con sólo una foto todos saben dónde estás.
Ahora, después de más de tres décadas, el hotel acaba de abrir un nuevo capítulo en su historia.
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Las 200 habitaciones y 40 suites del hotel están siendo completamente reinventadas bajo la visión de la diseñadora mexicana Bibiana Huber y lo que más llama la atención no es el resultado final sino cómo lograron llegar a él.
Cada pieza y cada detalle fue hecho a mano por artesanos de distintas partes del país desde Ciudad de México y Guadalajara hasta Michoacán, Durango y Cancún; trabajando con piedra, mármol, madera tallada, vidrio soplado, cobre martelinado y tejidos textiles.
Los nombres detrás del proyecto de renovación del Four Seasons Mexico City
El rediseño es como un directorio de lo mejor del diseño y la artesanía mexicana contemporánea.
José Noé Suro se encargó de los lavabos, pintádolos a mano, Ula Light de las lámparas y Marva Studio reinterpreta las piñas decorativas de Michoacán que aparecen en distintas zonas.
Las obras de arte en textiles son de Fernanda Mereles, Pedro Arturo y Arozarena de la Fuente. Los nuevos uniformes del staff los está diseñando Kris Goyri. No es un detalle menor, es una declaración de intenciones.
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La paleta y la atmósfera del Four Seasons Mexico City
La paleta va de tonos neutros y beiges con toques de verde y borgoña, colores que siempre han definido la identidad del hotel.
La iluminación fue tratada como un elemento artístico más. Los 240 baños se renovaron completamente con mármol natural y tapetes de piedra labrada a mano.
Pero la renovación va mucho más allá de lo que se ve: también se actualizaron todos los sistemas eléctricos, hidráulicos y de climatización.
Un proyecto que, vale decirlo, empezó a diseñarse dos años y medio antes de que arrancara la obra.
La primera fase ya está recibiendo huéspedes desde el 21 de marzo y la totalidad de las habitaciones estará listas a mediados de 2026.