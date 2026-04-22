Conoce The Good Food Club de Chobani

The Good Food Club, la iniciativa creada por Chobani para acceder a comida de calidad

Desde hace más de dos décadas, Chobani ha construido su historia bajo una idea clara: crear productos que generen un impacto positivo.

Con la filosofía de que la comida real (hecha con ingredientes naturales y de la más alta calidad) tiene el poder de transformar a la gente, crearon The Good Food Club.

Esta idea va mucho más allá del producto, es una comunidad que busca generar un cambio real. Y el evento de presentación de la campaña fue, sin duda, un reflejo de esta idea.

Maca Riva, creadora de Chisme Corporativo. (SERGIO BEJARANO)

Desde que entrabas, te recibía una sensación de estar inmerso en el universo de Chobani donde, efectivamente, estabas rodeado de comida real y la mejor vibra. Con refrigeradores de productos Chobani por todos lados, iniciabas con un café lleno sus icónicos Coffee Creamers, y después podías abrir el apetito con frozen yogurts y smoothies, hasta llegar al espectacular buffet de Al Andalus.

Una vez que todos teníamos nuestros cafés y platos repletos de comida espectacular, Maca Riva, creadora de Chisme Corporativo, platicó sobre la importancia de las marcas que conectan con su público desde la autenticidad, cosa que Chobani toma como prioridad.