No es ningún secreto que la era del wellness está más fuerte que nunca, pero junto con ella, ha llegado la idea de que verte y sentirte bien es algo inaccesible o incluso inalcanzable. Hamdi Ulukaya, fundador de Chobani, viene a cambiar esa idea: todos tenemos derecho a la comida saludable y de calidad. Así nace The Good Food Club de Chobani, y aquí te contamos todo lo que debes de saber de esta increíble iniciativa.
Conoce The Good Food Club de Chobani
The Good Food Club, la iniciativa creada por Chobani para acceder a comida de calidad
Desde hace más de dos décadas, Chobani ha construido su historia bajo una idea clara: crear productos que generen un impacto positivo.
Con la filosofía de que la comida real (hecha con ingredientes naturales y de la más alta calidad) tiene el poder de transformar a la gente, crearon The Good Food Club.
Esta idea va mucho más allá del producto, es una comunidad que busca generar un cambio real. Y el evento de presentación de la campaña fue, sin duda, un reflejo de esta idea.
Desde que entrabas, te recibía una sensación de estar inmerso en el universo de Chobani donde, efectivamente, estabas rodeado de comida real y la mejor vibra. Con refrigeradores de productos Chobani por todos lados, iniciabas con un café lleno sus icónicos Coffee Creamers, y después podías abrir el apetito con frozen yogurts y smoothies, hasta llegar al espectacular buffet de Al Andalus.
Una vez que todos teníamos nuestros cafés y platos repletos de comida espectacular, Maca Riva, creadora de Chisme Corporativo, platicó sobre la importancia de las marcas que conectan con su público desde la autenticidad, cosa que Chobani toma como prioridad.
Esta conversación estuvo acompañada de un mensaje de parte de Hamdi Ulukaya, fundador de la compañía, quien además de reafirmar su compromiso por generar un impacto positivo en el mundo y hacer las cosas de manera correcta, expresó su amor por México y su equipo que trabaja aquí.
Esto introdujo a la siguiente parte del evento, cuando Samantha Guzmán, CEO de Chobani México & LATAM, profundizó en cómo esta filosofía cobra vida en nuestro país. “Estamos construyendo en México algo mucho más grande que un portafolio de productos: una marca con propósito, que demuestra que se puede crecer de manera sostenible, elevando el estándar de la industria y generando impacto positivo en cada punto del negocio”, compartió.
El recorrido continuó con Mariana Le Mollé, Directora de Marketing, quien invitó a los asistentes a descubrir la versatilidad de sus productos a través de un concepto tipo farmers market y de cómo los productos se pueden integrar en distintos momentos del día y estilos de vida.
Con The Good Food Club, Chobani no solo presentó su portafolio en México, sino también los cimientos de lo que busca construir en el país: una marca guiada por la calidad, la honestidad y el impacto, que entiende la comida como una poderosa herramienta de cambio.