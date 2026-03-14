Cómo organizar una watch party del Oscar en casa

Primero lo primero, cuándo y dónde ver los Oscares

En 2026 la ceremonia de entrega del Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood.

Si estás en Ciudad de México, puedes empezar tu plan desde temprano: la alfombra roja arranca alrededor de las 4:00 p.m. y la ceremonia comienza a las 5:00 p.m. (hora del centro de México).

En México podrás ver los Premios de la Academia en varias plataformas: Azteca 7 (televisión abierta), TNT (TV de paga) y en streaming a través de HBO Max.

Esto significa que tu watch party puede empezar desde la alfombra roja, que es el momento perfecto para que lleguen los invitados, se sirvan los primeros snacks y comiencen las predicciones.

Los Oscares se celebrará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood. La alfombra roja arranca alrededor de las 4:00 p.m. y la ceremonia comienza a las 5:00 p.m. (hora del centro de México). (Tashi-Delek/Getty Images)

El juego que vuelve la noche mucho más divertida

Una watch party de Oscars siempre mejora cuando hay predicciones. Antes de que empiece la ceremonia, reparte entre tus invitados una hoja con las categorías principales: Mejor Película, Actor, Actriz, Director y Guión.

Cada persona llena su quiniela con los posibles ganadores y, al final de la noche, quien tenga más aciertos gana.

El premio puede ser algo simple pero divertido, desde una botella de vino hasta el derecho de elegir la próxima película para una noche de cine entre amigos.

Este pequeño juego transforma la ceremonia en algo mucho más interactivo, especialmente cuando llegan las categorías más esperadas.