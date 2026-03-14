Aunque no estemos en Los Ángeles, ver la entrega de los premios Oscar desde casa también puede convertirse en un plan memorable si se organiza como una verdadera watch party.
Cómo organizar una watch party del Oscar en casa
Primero lo primero, cuándo y dónde ver los Oscares
En 2026 la ceremonia de entrega del Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood.
Si estás en Ciudad de México, puedes empezar tu plan desde temprano: la alfombra roja arranca alrededor de las 4:00 p.m. y la ceremonia comienza a las 5:00 p.m. (hora del centro de México).
En México podrás ver los Premios de la Academia en varias plataformas: Azteca 7 (televisión abierta), TNT (TV de paga) y en streaming a través de HBO Max.
Esto significa que tu watch party puede empezar desde la alfombra roja, que es el momento perfecto para que lleguen los invitados, se sirvan los primeros snacks y comiencen las predicciones.
El juego que vuelve la noche mucho más divertida
Una watch party de Oscars siempre mejora cuando hay predicciones. Antes de que empiece la ceremonia, reparte entre tus invitados una hoja con las categorías principales: Mejor Película, Actor, Actriz, Director y Guión.
Cada persona llena su quiniela con los posibles ganadores y, al final de la noche, quien tenga más aciertos gana.
El premio puede ser algo simple pero divertido, desde una botella de vino hasta el derecho de elegir la próxima película para una noche de cine entre amigos.
Este pequeño juego transforma la ceremonia en algo mucho más interactivo, especialmente cuando llegan las categorías más esperadas.
El verdadero protagonista de la watch party del Oscar: comentar cada momento
Parte de la magia del Oscar no está solo en quién gana, sino en todo lo que pasa alrededor: los discursos, las sorpresas y esos momentos que al día siguiente dominarán las redes sociales.
Por eso, más allá de la decoración o la comida, la clave de una buena watch party es la conversación. Opinar, debatir, reírse de las sorpresas y celebrar cuando alguien acierta en las predicciones.
Porque al final, ver el Oscar en casa no se trata solo de seguir una ceremonia, sino de compartir la emoción del cine como lo que siempre ha sido, una experiencia colectiva.