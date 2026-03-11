Colores que sí combinan: ideas para decorar tu hogar con estilo

Sin embargo, esta vez las tendencias de diseño de interiores se alejan por completo de lo monótono, rutinario y muchas veces, aburrido. Introduciendo una variedad de colores que transmiten confianza y calidez con tonalidades opacas, materiales oscuros y combinaciones profundas y atrevidas.

Si quieres darle la bienvenida al maximalismo y agregar un toque de color a tu hogar, te contamos cuáles son algunas de las combinaciones que son simplemente chef’s kiss.

Combinaciones de colores que vas amar para tu hogar

Verde oliva y madera tostada

Verde oliva y madera tostada (Apartment Therapy / Pinterest)

Esta paleta ha sido definitivamente una de las favoritas del año que incluso la llegamos a ver en el nuevo estudio del podcast de Emilio Antún. Son tonos terrosos que, al fusionarse, transmiten calidez y profundidad, transformando automáticamente cualquier espacio en un ambiente acogedor y sofisticado.

Borgoña profundo y azul cielo

Borgoña profundo y azul cielo (belarteSTUDIO / Pinterest)

Esta combinación tiene personalidad propia y definitivamente no es para quienes le temen al color. Los tonos intensos del borgoña se balancean de manera perfecta con la suavidad del azul cielo, creando un contraste divertido y elegante, convirtiéndose en los colores ideales para un ambiente lleno de personalidad.

Naranja terroso y arena cálida

Naranja terroso y arena cálida (Bienvenue chez Ginette / Pinterest)

Una de las combinaciones clásicas y que nunca fallan. Dos colores súper cálidos y envolventes, inspirados en la naturaleza que hacen que cualquier espacio se sienta acogedor y lleno de profundidad.