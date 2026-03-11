Publicidad

Estilo de vida

Colores que sí combinan: ideas para decorar tu hogar con estilo

Los colores neutros minimalistas están fuera y este año, el diseño de interiores apuesta por combinaciones de color mucho más arriesgadas y divertidas. Te contamos cuáles son las que se verán increíbles en tu hogar.
mié 11 marzo 2026 03:45 PM
lead.jpg
Te contamos cuáles son las combinaciones de colores que vas a amar para darle un twist a tu hogar. (@admexico)

Es importante que el lugar en el que vives tenga armonía y sobre todo, personalidad. Este año nos despedimos de colores como el blanco, el gris, el beige y esa decoración simple y minimalista, para darle la bienvenida a colores que hablan por sí solos.

Para 2026, Pantone anunció que el color del año es Cloud Dancer, un blanco suave que representa calma, serenidad y relajación.

Sin embargo, esta vez las tendencias de diseño de interiores se alejan por completo de lo monótono, rutinario y muchas veces, aburrido. Introduciendo una variedad de colores que transmiten confianza y calidez con tonalidades opacas, materiales oscuros y combinaciones profundas y atrevidas.

Si quieres darle la bienvenida al maximalismo y agregar un toque de color a tu hogar, te contamos cuáles son algunas de las combinaciones que son simplemente chef’s kiss.

Combinaciones de colores que vas amar para tu hogar

Verde oliva y madera tostada

Verde oliva y madera tostada (Apartment Therapy / Pinterest)

Esta paleta ha sido definitivamente una de las favoritas del año que incluso la llegamos a ver en el nuevo estudio del podcast de Emilio Antún. Son tonos terrosos que, al fusionarse, transmiten calidez y profundidad, transformando automáticamente cualquier espacio en un ambiente acogedor y sofisticado.

Borgoña profundo y azul cielo

Borgoña profundo y azul cielo (belarteSTUDIO / Pinterest)

Esta combinación tiene personalidad propia y definitivamente no es para quienes le temen al color. Los tonos intensos del borgoña se balancean de manera perfecta con la suavidad del azul cielo, creando un contraste divertido y elegante, convirtiéndose en los colores ideales para un ambiente lleno de personalidad.

Naranja terroso y arena cálida

Mur terracotta _ idées, associations et conseils pour l’intégrer dans votre déco.jpeg
Naranja terroso y arena cálida (Bienvenue chez Ginette / Pinterest)

Una de las combinaciones clásicas y que nunca fallan. Dos colores súper cálidos y envolventes, inspirados en la naturaleza que hacen que cualquier espacio se sienta acogedor y lleno de profundidad.

Mostaza y marfil suave

Mostaza y marfil suave (@timlevesoninteriors)

El color mostaza aporta un pop of color vibrante que contrasta con el marfil que suaviza el ambiente con luz. El resultado de su fusión es un espacio cálido con actitud y ligereza.

Berenjena y verde chartreuse

Berenjena y verde chartreuse (@alanamarie_interiors)

La intensidad de este tono morado berenjena junto con el verde chartreuse que le da un toque ácido, crea un vibe oscura, vibrante y llena de contraste. Es una combinación perfecta para quienes quieren un espacio atrevido y con un toque inesperado.

Azul brumoso y chocolate

Azul brumoso y chocolate (Esperanza Algaba / Pinterest)

Aquí el contraste lo es todo: el azul brumoso refresca el espacio mientras que el chocolate suma calidez y carácter. Juntos crean un ambiente sofisticado, pero muy acogedor.

