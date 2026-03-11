Colores que sí combinan: ideas para decorar tu hogar con estilo
Los colores neutros minimalistas están fuera y este año, el diseño de interiores apuesta por combinaciones de color mucho más arriesgadas y divertidas. Te contamos cuáles son las que se verán increíbles en tu hogar.
Es importante que el lugar en el que vives tenga armonía y sobre todo, personalidad. Este año nos despedimos de colores como el blanco, el gris, el beige y esa decoración simple y minimalista, para darle la bienvenida a colores que hablan por sí solos.
Para 2026, Pantone anunció que el color del año es Cloud Dancer, un blanco suave que representa calma, serenidad y relajación.
Sin embargo, esta vez las tendencias de diseño de interiores se alejan por completo de lo monótono, rutinario y muchas veces, aburrido. Introduciendo una variedad de colores que transmiten confianza y calidez con tonalidades opacas, materiales oscuros y combinaciones profundas y atrevidas.
Si quieres darle la bienvenida al maximalismo y agregar un toque de color a tu hogar, te contamos cuáles son algunas de las combinaciones que son simplemente chef’s kiss.
Combinaciones de colores que vas amar para tu hogar
Verde oliva y madera tostada
Esta paleta ha sido definitivamente una de las favoritas del año que incluso la llegamos a ver en el nuevo estudio del podcast de Emilio Antún. Son tonos terrosos que, al fusionarse, transmiten calidez y profundidad, transformando automáticamente cualquier espacio en un ambiente acogedor y sofisticado.
Borgoña profundo y azul cielo
Esta combinación tiene personalidad propia y definitivamente no es para quienes le temen al color. Los tonos intensos del borgoña se balancean de manera perfecta con la suavidad del azul cielo, creando un contraste divertido y elegante, convirtiéndose en los colores ideales para un ambiente lleno de personalidad.
Naranja terroso y arena cálida
Una de las combinaciones clásicas y que nunca fallan. Dos colores súper cálidos y envolventes, inspirados en la naturaleza que hacen que cualquier espacio se sienta acogedor y lleno de profundidad.
Mostaza y marfil suave
El color mostaza aporta un pop of color vibrante que contrasta con el marfil que suaviza el ambiente con luz. El resultado de su fusión es un espacio cálido con actitud y ligereza.
Berenjena y verde chartreuse
La intensidad de este tono morado berenjena junto con el verde chartreuse que le da un toque ácido, crea un vibe oscura, vibrante y llena de contraste. Es una combinación perfecta para quienes quieren un espacio atrevido y con un toque inesperado.
Azul brumoso y chocolate
Aquí el contraste lo es todo: el azul brumoso refresca el espacio mientras que el chocolate suma calidez y carácter. Juntos crean un ambiente sofisticado, pero muy acogedor.