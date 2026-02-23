La huella humana de Andrés Baida en el Diario de un Humano de Emilio Antún

Masculinidad en revisión

Uno de los momentos más potentes del episodio es cuando habla de su mamá. No como figura idealizada, sino como su mejor amiga. Desde esa cercanía ha construido una reflexión muy consciente sobre su propia masculinidad. Andrés no evade el tema, habla de deconstruir actitudes aprendidas, de cuestionar patrones heredados y de elegir (porque es una elección) una manera más empática y responsable de relacionarse. En un contexto donde las llamadas “nuevas masculinidades” buscan romper con modelos tradicionales rígidos, su postura conecta con conversaciones más amplias sobre igualdad y responsabilidad emocional que han sido abordadas por especialistas en género y cultura en distintos espacios académicos y mediáticos en los últimos años.

El amor como práctica diaria

Esa reflexión se traduce directamente en cómo entiende el amor. Su regla es simple, tratar a su pareja como le gustaría que trataran a su madre. Desde ahí habla de respeto, cuidado y coherencia. No como gestos románticos de Instagram, sino como decisiones diarias. En un momento donde las dinámicas de pareja están en constante revisión cultural, su postura se alinea con la idea de que el afecto también es una práctica ética.

Del espejo al escenario

La conversación también toca una fibra muy humana, la adolescencia y la incomodidad con el propio cuerpo. Andrés admite que hubo una etapa en la que no se sentía del todo cómodo con su físico. El modelaje apareció casi como accidente, pero terminó siendo un puente hacia la reconciliación con su imagen. Después vendría la decisión de estudiar actuación y profesionalizar una vocación que ya no era casualidad. Ese tránsito del espejo al escenario no solo fue estético, fue identitario.