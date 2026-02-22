Platicamos con Alexander Zverev en el marco del Abierto Mexicano de Tenis

Por fin llegó una de nuestras semanas favoritas: el Abierto Mexicano de Tenis, donde se reúnen algunos de los mejores tenistas del mundo para una semana llena de emoción en el bello puerto.
Platicamos con Alexander Zverev, el tenista alemán que actualmente es el número 4 del mundo, sobre su llegada a este torneo tan querido, así como algunos fun facts sobre él.
Alexander Zverev llega a Acapulco para el Abierto Mexicano de Tenis 2026
Para Alexander Zverev, no hay mejor plan al llegar a Acapulco que meterse al mar y disfrutar del sol y el calor. Incluso, le preguntamos que cuál es el torneo más infravalorado y dijo que definitivamente no sería Acapulco porque “todos aman Acapulco”, entonces escogería el de Hamburgo.
Si tuviera que escoger un partido favorito de toda su carrera, la respuesta no fue fácil. “He jugado alrededor de 900 partidos en mi carrera”, dice después de pensarlo un rato, “pero probablemente la primera vez que le gané a Roger Federer, fue en Alemania”.
Nos queda claro que tiene grandes recuerdos tanto de sus momentos con Federer como de nuestro país, porque cuando le preguntamos qué es lo más raro que ha firmado, nos dijo que en su partido de exhibición en Ciudad de México en 2019, firmaron los brazos de una persona, y al día siguiente esa misma persona llegó con las firmas tatuadas. Además, cuando le preguntamos que a qué tenista de la historia escogería como su pareja de dobles en un partido, dijo que sin duda sería Roger.
Y aprovechando que estamos en México, no podíamos dejar de preguntarle que a cuál de los tenistas del tour le iría mejor en una fiesta mexicana, a lo que entre risas contesta “yo, yo sí puedo tomar”.
Como tenista, pasa la gran mayoría del tiempo viajando con los otros tenistas del tour, así que se conocen muy bien, y si tuviera que escoger un compañero de cuarto, tiene claro quién no sería su primera elección: Frances Tiafoe. Aunque si se trata de poner ambiente, dice que el que cree que sería el mejor DJ de todos sería Carlos Alcaraz.
Zverev lo tiene claro: no cambiaría ni una sola regla del tenis. “Es un deporte perfecto”, asegura.
En cuanto a sus no negociables en el tour, nos cuenta que siempre viaja con mínimo 4 maletas, y que Beethoven es el artista que no falta en su playlist.
Seguro que será un torneo muy especial para Zverev. ¡Mucho éxito!