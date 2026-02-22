Platicamos con Alexander Zverev en el marco del Abierto Mexicano de Tenis

Alexander Zverev llega a Acapulco para el Abierto Mexicano de Tenis 2026

Para Alexander Zverev, no hay mejor plan al llegar a Acapulco que meterse al mar y disfrutar del sol y el calor. Incluso, le preguntamos que cuál es el torneo más infravalorado y dijo que definitivamente no sería Acapulco porque “todos aman Acapulco”, entonces escogería el de Hamburgo.

Alexander Zverev, número 4 del mundo, en el AMT 2026. (YOALI MARTINEZ)

Si tuviera que escoger un partido favorito de toda su carrera, la respuesta no fue fácil. “He jugado alrededor de 900 partidos en mi carrera”, dice después de pensarlo un rato, “pero probablemente la primera vez que le gané a Roger Federer, fue en Alemania”.

Nos queda claro que tiene grandes recuerdos tanto de sus momentos con Federer como de nuestro país, porque cuando le preguntamos qué es lo más raro que ha firmado, nos dijo que en su partido de exhibición en Ciudad de México en 2019, firmaron los brazos de una persona, y al día siguiente esa misma persona llegó con las firmas tatuadas. Además, cuando le preguntamos que a qué tenista de la historia escogería como su pareja de dobles en un partido, dijo que sin duda sería Roger.