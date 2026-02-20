Cantinas, el comeback más cool de la CDMX (y el planazo del momento)

2. Cantina Monterrey

Sin duda, es lo más parecido a una fiesta cowboy en la ciudad, es el lugar perfecto para llevar botas y sombrero y zapatear toda la noche. Esta cantina es una embajada del norte en plena Roma Norte. El concepto es muy regio, aquí vas a disfrutar de una selección de drinks que invitan bailar por horas. Es el spot perfecto si buscas un ambiente un poco más movido pero con el alma de una taberna tradicional.

Lo que forma parte de la esencia chilanga se convirtió en un hotspot para los amantes de las tendencias y los que gozan el fin de semana. (Instagram @cantinamty)

Dirección: Monterrey 172, Roma Norte

3. Cananea

La "nueva" consentida de la Juárez. Desde su apertura en 2024, se ha convertido en el lugar donde todos quieren estar. En la planta alta se encuentra la cantina, es el alma del lugar. Aquí es donde se vive la experiencia de la "cantina fronteriza" al 100%. La música para bailar, el ambiente de la mesa de billar y ese aire de fiesta clásica mexicana invitan a quedarse horas. Es el lugar para echar los pasos de baile.

En la planta baja se encuentra el bar, funciona como un refugio con una vibe totalmente diferente. La música trendy y el diseño lo hacen sentir como un spot ideal para quienes quieren una transición del día a la noche sin cambiar de código postal.

Cananea siempre está fully booked, básicamente, puedes empezar precopeando con drinks en el bar de la planta baja y cuando el mood se eleve puedes terminar la noche con mucho baile en la cantina de la planta alta. (Instagram @cananea)

Dirección: Calle Marsella 28, Juárez, Cuauhtémoc

Estas tres paradas son garantía de buena noche. En lugares como Cananea, la dualidad de sus pisos te permite cambiar de mood sin salir del lugar, mientras que en Lupita y Monterrey el tiempo parece detenerse entre canción y canción. Tip: reserva con antelación, porque el cupo lleno en estas joyas no es coincidencia.