Cantinas, el comeback más cool de la CDMX (y el planazo del momento)

Las cantinas, parte de la vida social chilanga desde hace casi 200 años, son ahora hotspots para los amantes de las tendencias y los que gozan el fin de semana.
Las cantinas, que solían ser espacios de reunión (sobre todo masculina), se han reinventado en lugares que ofrecen comida deliciosa y un punto de encuentro tradicional y de fiesta.
¿Por qué están tan de moda las cantinas?
Son un plan súper flexible, lo puedes hacer como tú quieras. Ya sea comer con amigos, cenar con tu pareja o ir de fiesta; quedarte a echar drinks y cantar, contagiarte de esa energía que hace que te quieras quedar hasta el cierre.
La ruta cantinera ideal en la CDMX
1. Cantina Lupita
Es la joya del momento. Lo que la hace especial es que logra capturar la esencia de las cantinas de antaño pero más cool. Es el lugar ideal para los que tienen ganas de bailar, jugar billar y tomar buenos drinks. Su menú de tacos y guisos caseros te hace sentir en una comida familiar, pero el ambiente escala rápidamente hacia la fiesta conforme avanza la tarde y aparecen las canciones para cantar a todo pulmón. Celebs como La Rosalía han sido testigos de todo lo que este lugar tiene que ofrecer.
Dirección: Hamburgo 268, Mexico City
2. Cantina Monterrey
Sin duda, es lo más parecido a una fiesta cowboy en la ciudad, es el lugar perfecto para llevar botas y sombrero y zapatear toda la noche. Esta cantina es una embajada del norte en plena Roma Norte. El concepto es muy regio, aquí vas a disfrutar de una selección de drinks que invitan bailar por horas. Es el spot perfecto si buscas un ambiente un poco más movido pero con el alma de una taberna tradicional.
Dirección: Monterrey 172, Roma Norte
3. Cananea
La "nueva" consentida de la Juárez. Desde su apertura en 2024, se ha convertido en el lugar donde todos quieren estar. En la planta alta se encuentra la cantina, es el alma del lugar. Aquí es donde se vive la experiencia de la "cantina fronteriza" al 100%. La música para bailar, el ambiente de la mesa de billar y ese aire de fiesta clásica mexicana invitan a quedarse horas. Es el lugar para echar los pasos de baile. En la planta baja se encuentra el bar, funciona como un refugio con una vibe totalmente diferente. La música trendy y el diseño lo hacen sentir como un spot ideal para quienes quieren una transición del día a la noche sin cambiar de código postal.
Dirección: Calle Marsella 28, Juárez, Cuauhtémoc
Estas tres paradas son garantía de buena noche. En lugares como Cananea, la dualidad de sus pisos te permite cambiar de mood sin salir del lugar, mientras que en Lupita y Monterrey el tiempo parece detenerse entre canción y canción. Tip: reserva con antelación, porque el cupo lleno en estas joyas no es coincidencia.