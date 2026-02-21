Así son los interiores de HAUS, la casa más cool de la CDMX

Áreas dentro de HAUS que nos dejan boquiabiertos

Planta baja

Al entrar a la casa, te encontrarás en la planta baja, donde está el salón principal y aquí podrás observar las piezas más icónicas de la marca.

La cocina es un punto social importante que tienes que conocer, además puedes disfrutar de un drink mientras sigues conociendo HAUS.

En la misma planta se encuentra el Mirror Room completamente cubierto por espejos, perfecto para ese story en Instagram.

El laboratorio es un espacio que sabemos que te va a encantar porque podrás ser testigo del making de los tenis desde cero.

Primera planta

Al subir las escaleras de metal dorado, llegarás al siguiente nivel en donde encontrarás el Botanical Room, aquí conocerás dos fragancias que Perfumerica hizo exclusivamente para HAUS con su propia exposición de flores.

Además, hay un pequeño patio que destaca por su diseño y por su compromiso con la sostenibilidad. Hay repisas donde muestran sus diseños de sneakers con cuadros de arte, también hay vestidores donde te puedes probar ropa escuchando música en un ambiente relajado.

Más adelante, accederás a la Music Room, una sala dedicada completamente a la música. En donde puedes disfrutar una gran colección de vinilos, con tu canción favorita y podrás descubrir la sección de botas y accesorios de cuero de la marca.

Segunda planta

En la última planta se encuentran las oficinas de Golden Goose, además de un lounge dedicado a la expresión creativa, aquí podrás tomar fotos y vivir una experiencia que eleva tu día.