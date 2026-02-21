Publicidad

Estilo de vida

Así son los interiores de HAUS, la casa más cool de la CDMX

Estamos hablando de HAUS, un espacio donde el arte y el diseño cuentan la historia actual de la reconocida marca Golden Goose, sigue leyendo y descubre más sobre la casa.
sáb 21 febrero 2026 04:23 PM
Golden Goose HAUS México
Todos los suertudos que hemos cruzado las puertas de esta HAUS en la CDMX, podemos decir que el diseño y el interiorismo son un espectáculo que vale la pena analizar.

La llegada de Golden Goose a la CDMX no podía pasar desapercibida en cualquier local. La marca apostó en grande por una antigua casa en la Colonia Roma en donde trajeron lo mejor de Marghera, un municipio demasiado cool en Venecia.

Áreas dentro de HAUS que nos dejan boquiabiertos

Planta baja

Al entrar a la casa, te encontrarás en la planta baja, donde está el salón principal y aquí podrás observar las piezas más icónicas de la marca.

La cocina es un punto social importante que tienes que conocer, además puedes disfrutar de un drink mientras sigues conociendo HAUS.

En la misma planta se encuentra el Mirror Room completamente cubierto por espejos, perfecto para ese story en Instagram.

El laboratorio es un espacio que sabemos que te va a encantar porque podrás ser testigo del making de los tenis desde cero.

Al entrar a la casa, te encontrarás en la planta baja, donde está el salón principal y aquí podrás observar las piezas más icónicas de la marca. (@emanueeldv)

Primera planta

Al subir las escaleras de metal dorado, llegarás al siguiente nivel en donde encontrarás el Botanical Room, aquí conocerás dos fragancias que Perfumerica hizo exclusivamente para HAUS con su propia exposición de flores.

Además, hay un pequeño patio que destaca por su diseño y por su compromiso con la sostenibilidad. Hay repisas donde muestran sus diseños de sneakers con cuadros de arte, también hay vestidores donde te puedes probar ropa escuchando música en un ambiente relajado.

Más adelante, accederás a la Music Room, una sala dedicada completamente a la música. En donde puedes disfrutar una gran colección de vinilos, con tu canción favorita y podrás descubrir la sección de botas y accesorios de cuero de la marca.

Al subir las escaleras de metal dorado, llegarás al siguiente nivel en donde encontrarás el Botanical Room. (Instagram@devas_paisaje)

Segunda planta

En la última planta se encuentran las oficinas de Golden Goose, además de un lounge dedicado a la expresión creativa, aquí podrás tomar fotos y vivir una experiencia que eleva tu día.

En la última planta se encuentran las oficinas de Golden Goose, además de un lounge dedicado a la expresión creativa. (Instagram@homebodyinthewild)

Muebles, diseño y arte en HAUS

Aquí podrás encontrar revistas y estanterías como obras de arte, fotos del origen de Marghera y distintos objetos recopilados durante los viajes entre Italia y Estados Unidos para las nuevas colecciones, Golden Goose viajó con el propósito de exhibir las formas más icónicas de la marca.

Además puedes contemplar la colección prêt à porter y el patio dedicado a la faceta Co-Creation de la marca.

El interior de HAUS es algo único con repisas, vestidores y arte, donde te quedarás mucho tiempo viendo su colección y visitando lo que tienen que ofrecer por sus diferentes niveles, una de sus zonas destacadas hace referencia al espíritu Younique, está constituido por un conjunto de pantallas que revelan historias únicas y que permiten a todo el mundo sumergirse en una experiencia especial dentro de HAUS.

Golden Goose viajó con el propósito de exhibir las formas más icónicas de la marca. Además puedes contemplar la colección prêt à porter y el patio dedicado a la faceta Co-Creation de la marca. (Instagram@homebodyinthewild)

HAUS Mexico no es solamente un lugar donde comprar, personalizar o arreglar tus sneakers.

La tienda está pensada para albergar talleres, exposiciones y eventos en colaboración con artistas y artesanos para fomentar un espacio único y de conexión con el mundo exterior a través del enriquecimiento cultural.

