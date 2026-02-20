Love Catcher, el arte de estirarse por amor en el Rosewood Villa Magna

La instalación forma parte del Madrid Design Festival y de FORMA, la nueva feria internacional de diseño de colección que se celebra del 18 de febrero al 16 de marzo de 2026 en la ciudad, según la programación oficial del festival. Y sí, es de esas piezas que funcionan igual de bien como reflexión existencial que como foto increíble para Instagram.

La pieza muestra a un personaje mitad pájaro, mitad humano, estirándose con todo para alcanzar ese corazón suspendido. El mensaje es claro, el amor no se queda quieto, hay que moverlo, trabajarlo, sostenerlo. (Cortesía)

Hayon, conocido por su universo creativo lleno de personajes fantásticos, colores vibrantes y mucha narrativa (como documenta su estudio y medios especializados en diseño como Dezeen), vuelve a hacer lo que mejor sabe: usar la fantasía para hablar de cosas muy reales. En este caso, de algo que todos entendemos, aunque nadie lo tenga completamente resuelto.

Lo interesante es el contraste. Una escultura monumental que en realidad está llena de aire. Un gesto exagerado (estirarse al máximo para atrapar un corazón) que en el fondo es algo cotidiano. Porque amar casi siempre se siente así, como intentar alcanzar algo que flota un poquito más arriba.