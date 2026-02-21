Festeja el Día Internacional de la Margarita en estos cuatro lugares y redescubre el coctel más mexicano hoy

Cada 22 de febrero se celebra el Día Internacional de la Margarita. Y aunque su origen tiene varias leyendas, lo que sí es un hecho es que esta bebida se convirtió en el coctel mexicano más reconocido a nivel global.

Tequila, limón y naranja, tres elementos que, cuando están bien ejecutados, no necesitan nada más. Pero en 2026 la conversación va más allá de la fórmula clásica.

Desde San Miguel de Allende hasta Mérida, pasando por Oaxaca y la Condesa, cuatro espacios reinterpretan este clásico con una mirada contemporánea que confirma algo, lo atemporal no se repite, se reimagina.