Estilo de vida

Festeja el Día Internacional de la Margarita en estos cuatro lugares y redescubre el coctel más mexicano hoy

Mientras exista el tequila, habrá Margarita. Te presentamos las reinterpretaciones más cool de este drink, desde la sencillez de Oaxaca hasta el carácter fuerte de la Condesa.
sáb 21 febrero 2026 04:26 PM
Cada 22 de febrero se celebra el Día Internacional de la Margarita. Y aunque su origen tiene varias leyendas, lo que sí es un hecho es que esta bebida se convirtió en el coctel mexicano más reconocido a nivel global. (Instagram@maneramexico)

Cada 22 de febrero se celebra el Día Internacional de la Margarita. Y aunque su origen tiene varias leyendas, lo que sí es un hecho es que esta bebida se convirtió en el coctel mexicano más reconocido a nivel global.

Tequila, limón y naranja, tres elementos que, cuando están bien ejecutados, no necesitan nada más. Pero en 2026 la conversación va más allá de la fórmula clásica.

Desde San Miguel de Allende hasta Mérida, pasando por Oaxaca y la Condesa, cuatro espacios reinterpretan este clásico con una mirada contemporánea que confirma algo, lo atemporal no se repite, se reimagina.

San Miguel

BEKEB y la Margarita son uno mismo. Aquí el tequila cien por ciento agave azul. Fabiola Padilla parte de una premisa sencilla pero poderosa, respetar el destilado.

Su Tommy Margarita elimina el licor de naranja para dejar que el tequila hable claro, acompañado solo por jarabe de agave.

La Skinny apuesta por la pureza, ligera y precisa. Y la Spicy juega con la memoria del picante mexicano, integrando chile serrano fresco y un poco de sal de gusano de Oaxaca que aporta textura y carácter.

Más que variaciones trendy, son ejercicios de equilibrio donde la técnica sostiene todo.

Mérida

En el sureste, Kahal Hotel convierte la Margarita en una experiencia sensorial. Desde su ubicación en Paseo Montejo, la propuesta se une con la zona con, limón, lima y naranja agria locales, licor de naranja de origen regional y una pizca de miel orgánica que suma notas florales.

El hielo y el limón deshidratado no son detalles decorativos, son decisiones pensadas. Aquí la Margarita no solo refresca, marca territorio.

Oaxaca

Si ir a Oaxaca es de tus próximos planes, tienes que hospedarte en Hotel Sin Nombre, donde podrás encontrar la barra de Cantinita.

En una casona del siglo XVII en el Centro Histórico, la Margarita clásica se hace sin distracciones. No hay reinterpretación ni ingredientes inesperados.

Hay precisión y a veces eso es lo más contemporáneo que se puede hacer, recordar que un clásico sobrevive porque funciona.

CDMX

En la Ciudad de México, Lounge Fernando juega con la tradición desde la sobriedad. Su Margarita Tradicional honra la receta base, pero la Spicy introduce Ancho Reyes, sal de chile ancho y gotas de aceite de chile que aportan profundidad especiada.

Y luego está la Margarita Francisca, que se atreve a salir del canon con mezcal, Xila, tamarindo y limón amarillo. Ahumado, herbal y frutal al mismo tiempo. Una reinterpretación que no busca romper con la identidad mexicana, sino expandirla.

Porque sí, la Margarita puede ser simple. Pero cuando está bien pensada, se convierte en una declaración. Un equilibrio entre fuerza, acidez y sutileza que sigue conquistando generaciones.

