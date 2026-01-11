Golden Globes 2026: así es el exclusivo menú que disfrutan las celebridades

Así es el exclusivo menú de los Golden Globes 2026

Como ya es tradición, la cena estuvo curada por Nobu Matsuhisa, el chef favorito de Hollywood, y el resultado fue tan elegante como delicioso.

El menú de este año incluyó hamachi yellowtail con jalapeño, caviar cup, lobster salad con spicy lemon dressing, nigiris de salmón, atún y tai matsuhisa brushed with nikiri soy, y un miso black cod. Platos delicados, bien pensados, fáciles de comer entre premios y, sobre todo, una cena real. De esas que sí te dejan satisfecho sin arruinar el outfit.

El menú de este año incluyó hamachi yellowtail con jalapeño, caviar cup, lobster salad con spicy lemon dressing, nigiris de salmón, atún y tai matsuhisa brushed with nikiri soy, y un miso black cod. (Instagram @therealnobu)

La comparación fue inevitable cuando, en el mismo mes, los Critics Choice Awards 2026 se volvieron tendencia por razones muy distintas. En redes sociales comenzaron a circular fotos del menú servido durante su gala y el internet no tardó en reaccionar. En lugar de una cena formal, los invitados recibieron un plato con pequeños bocados, uvas, pan, quesos y brochetas. Más de uno lo comparó con snacks de coctel o, en el peor de los casos, con el infame Fyre Festival. Sí, así de fuerte fue la crítica.