Mientras algunas premiaciones parecen olvidar que el glamour también está en los alimentos, los Golden Globes 2026 dejaron claro que , cuando se trata de cena de gala, aquí no se improvisa. La noche brilló no solo por los looks y los discursos emotivos, sino por un menú que parecía salido directo de una experiencia fine dining digna de after party en Beverly Hills.
Golden Globes 2026: así es el exclusivo menú que disfrutan las celebridades
Así es el exclusivo menú de los Golden Globes 2026
Como ya es tradición, la cena estuvo curada por Nobu Matsuhisa, el chef favorito de Hollywood, y el resultado fue tan elegante como delicioso.
El menú de este año incluyó hamachi yellowtail con jalapeño, caviar cup, lobster salad con spicy lemon dressing, nigiris de salmón, atún y tai matsuhisa brushed with nikiri soy, y un miso black cod. Platos delicados, bien pensados, fáciles de comer entre premios y, sobre todo, una cena real. De esas que sí te dejan satisfecho sin arruinar el outfit.
La comparación fue inevitable cuando, en el mismo mes, los Critics Choice Awards 2026 se volvieron tendencia por razones muy distintas. En redes sociales comenzaron a circular fotos del menú servido durante su gala y el internet no tardó en reaccionar. En lugar de una cena formal, los invitados recibieron un plato con pequeños bocados, uvas, pan, quesos y brochetas. Más de uno lo comparó con snacks de coctel o, en el peor de los casos, con el infame Fyre Festival. Sí, así de fuerte fue la crítica.
El tema creció tanto que llegó hasta el escenario. La comediante Janelle James, ganadora esa noche, bromeó frente a todos diciendo que “lo mejor de ser nominada en cuatro ocasiones diferentes es aceptar que nunca te van a dar de comer, solo uvas y helado”. El comentario provocó risas, pero también dejó claro que el malestar era real.
Y es que, más allá del meme, estas cenas dicen mucho de la experiencia que cada premiación quiere ofrecer. Mientras los Golden Globes entienden la gala como una noche completa (premios, moda, networking y buena comida), los Critics Choice parecieron subestimar un detalle que, para muchos invitados, es clave después de horas sentados y cámaras encima.
Al final, no se trata de servir langosta por servirla, sino de cuidar la experiencia. En un año donde todo se comparte y se viraliza, la diferencia entre un menú memorable y uno criticado puede definir la conversación post-gala. Y si algo nos enseñaron los Golden Globes 2026, es que apostar por calidad, nombre y coherencia sigue siendo la fórmula ganadora.