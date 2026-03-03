Si ya conoces las casas más populares de Coyoacán, 'La Casa Fuerte del Indio Fernández' es la siguiente en tu lista

La historia de 'La Casa Fuerte de Emilio 'El Indio' Fernández en Coyoacán

La historia está totalmente ligada a la industria del cine, con el tiempo el lugar dio vida a más de ciento cuarenta producciones, ya sea de producto local o extranjera. Películas como El Rapto (1954), Santo en el Museo de Cera (1963) y El Libro de Piedra (1968).

Fuera de tener la memoria cultural de la época de oro del cine mexicano, hoy en día el lugar cuenta con otros servicios. Aquí se presentan obras de teatro, ciclos de cabaret y utiliza espacios de la casa que llevan el nombre de figuras del cine mexicano.

Entrar a la Casa Fuerte es como viajar en el tiempo a la época en la que Emilio la convirtió en su espacio personal.

No solo fue su casa, también fue el lugar donde prefirió refugiarse, trabajar y desarrollar una parte de la historia del cine mexicano.

Dentro de esta casa de roca todavía contiene la vida de este personaje, se conserva una colección que Emilio juntó a lo largo de su vida y trayectoria en el mundo de la cinematografía. Actualmente puedes visitar la casa por tu cuenta o con visita guiada.