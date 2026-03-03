Si ya conoces las casas más populares de Coyoacán, 'La Casa Fuerte del Indio Fernández' es la siguiente en tu lista

Cuando pensamos en casas icónicas de Coyoacán, casi siempre viene a la mente los mismos nombres como Casa Azul de Frida Kahlo o la Casa de León Trotsky.
Pero hay otra que también destaca por su historia y su relación con el cine mexicano, La Casa Fuerte de Emilio “El indio” Fernandez fue set de filmación y punto de reunión para varias figuras de la época de oro del cine mexicano.
A tan solo unos pasos de Viveros de Coyoacán, su fachada de piedra volcánica le da un toque distinto a cualquier otro de la zona. Ya dentro, la casa mantiene una esencia totalmente mexicana, azulejos, madera y una cocina tradicional que todavía contiene ese ambiente clásico que lo conecta con su historia.
La historia de 'La Casa Fuerte de Emilio 'El Indio' Fernández en Coyoacán
La historia está totalmente ligada a la industria del cine, con el tiempo el lugar dio vida a más de ciento cuarenta producciones, ya sea de producto local o extranjera. Películas como El Rapto (1954), Santo en el Museo de Cera (1963) y El Libro de Piedra (1968).
Fuera de tener la memoria cultural de la época de oro del cine mexicano, hoy en día el lugar cuenta con otros servicios. Aquí se presentan obras de teatro, ciclos de cabaret y utiliza espacios de la casa que llevan el nombre de figuras del cine mexicano.
Entrar a la Casa Fuerte es como viajar en el tiempo a la época en la que Emilio la convirtió en su espacio personal.
No solo fue su casa, también fue el lugar donde prefirió refugiarse, trabajar y desarrollar una parte de la historia del cine mexicano.
Dentro de esta casa de roca todavía contiene la vida de este personaje, se conserva una colección que Emilio juntó a lo largo de su vida y trayectoria en el mundo de la cinematografía. Actualmente puedes visitar la casa por tu cuenta o con visita guiada.
Visita a La Casa Fuerte en Coyoacán
Si tienes pensado visitar este lugar, la entrada tiene un costo de doscientos pesos por persona. Aunque no es gratis, el valor histórico que tiene esta casa vale la pena darse una vuelta y conocerla.
Si todavía eres estudiante puedes presentar tu credencial vigente para obtener un descuento; también si eres adulto mayor te estaría costando alrededor de unos cien pesos menos.
Este tipo de descuentos los puedes encontrar anunciado en sus redes sociales ya que no ofrecen este tipo de descuentos durante todo el año, por ejemplo en el Día de Muertos o en Diciembre es cuando anuncian este tipo de ofertas.
Esta casa nos muestra una serie de recuerdos de la vida de una persona en su refugio artístico. No solo se trata de objetos antiguos o muebles bien conservados, sino de detalles que hablan de cómo vivió y fue Emilio. Cada espacio nos muestra momentos personales, decisiones y una etapa clave dentro de su gran trayectoria.