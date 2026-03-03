Conoce la nueva tendencia en wellness: el shot de limón y aceite de oliva

Shot de limón y aceite de oliva, la receta que es trend en redes sociales

La receta no podría ser más básica. Jugo de limón recién exprimido y una cucharada de aceite de oliva extra virgen, de preferencia prensado en frío.

Nada más, dos ingredientes que llevan siglos en nuestras cocinas y en la medicina tradicional mediterránea, pero que juntos están viviendo su momento viral.

¿La promesa de este wellness trend? Mejor digestión, piel más luminosa, menos inflamación y hasta mejor mood. (mady70/Getty Images)

Beneficios del shot de limón con aceite de oliva

¿Cuál es la promesa de este elíxir que está en tendencia? Según el hype, el shot de limón con aceite de oliva ayuda a mejorar la digestión, a tener piel más luminosa, menos inflamación y hasta mejor ánimo.

Suena como magia, pero hay razones que explican por qué podría tener sentido. El limón es rico en vitamina C y antioxidantes, asociados con el fortalecimiento del sistema inmune y la salud de la piel, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, su acidez estimula la producción de jugos gástricos, lo que puede facilitar la digestión en algunas personas.

Por su parte, el aceite de oliva extra virgen es uno de los pilares de la dieta mediterránea, un patrón alimenticio vinculado con menor riesgo cardiovascular de acuerdo con investigaciones publicadas en The New England Journal of Medicine sobre el estudio PREDIMED.

Contiene grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a combatir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, como explica la Harvard T.H. Chan School of Public Health.