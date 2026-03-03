Conoce la nueva tendencia en wellness: el shot de limón y aceite de oliva

Que si en ayunas, que si antes de dormir, que si para mejorar la microbiota o despertar con más energía. Seguro ya lo viste en tu feed y te preguntaste si es moda pasajera o si realmente tiene algo detrás. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el shot de limón con aceite de oliva, la nueva tendencia en wellness.
La receta no podría ser más básica. Jugo de limón recién exprimido y una cucharada de aceite de oliva extra virgen, de preferencia prensado en frío.
Nada más, dos ingredientes que llevan siglos en nuestras cocinas y en la medicina tradicional mediterránea, pero que juntos están viviendo su momento viral.
Beneficios del shot de limón con aceite de oliva
¿Cuál es la promesa de este elíxir que está en tendencia? Según el hype, el shot de limón con aceite de oliva ayuda a mejorar la digestión, a tener piel más luminosa, menos inflamación y hasta mejor ánimo.
Suena como magia, pero hay razones que explican por qué podría tener sentido. El limón es rico en vitamina C y antioxidantes, asociados con el fortalecimiento del sistema inmune y la salud de la piel, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.
Además, su acidez estimula la producción de jugos gástricos, lo que puede facilitar la digestión en algunas personas.
Por su parte, el aceite de oliva extra virgen es uno de los pilares de la dieta mediterránea, un patrón alimenticio vinculado con menor riesgo cardiovascular de acuerdo con investigaciones publicadas en The New England Journal of Medicine sobre el estudio PREDIMED.
Contiene grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes como los polifenoles, que ayudan a combatir la inflamación y proteger las células del daño oxidativo, como explica la Harvard T.H. Chan School of Public Health.
¿Cómo funcionan juntos el jugo de limón y el aceite de oliva?
Juntos, el ácido del limón y la grasa saludable del aceite pueden estimular suavemente el sistema digestivo al iniciar el día.
Algunas personas reportan que se sienten menos inflamadas o con digestiones más ligeras.
Ahora bien, no es una fórmula milagro ni sustituye una alimentación balanceada. Tampoco desintoxica el cuerpo como muchos prometen, para eso ya tenemos hígado y riñones funcionando perfectamente.
Aquí viene lo importante: la calidad sí importa. No cualquier aceite sirve. Tiene que ser aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, porque es el que conserva mejor sus antioxidantes y propiedades. Y el limón, idealmente fresco, nada de versiones embotelladas con azúcares añadidos.
Más fácil, imposible. El verdadero reto no es prepararlo, sino hacerlo constante. Puede parecer un ritual wellness más que se suma a la lista de hábitos “perfectos”, pero a veces los cambios pequeños y sostenidos son los que realmente se notan.
Si decides probarlo, hazlo durante siete días y observa cómo te sientes. Tal vez no despiertes convertido en otra persona, pero puede que tu digestión y tu energía sí te den una pequeña sorpresa.