Redzepi renuncia a Noma, el restaurante que redefinió la gastronomía mundial vive su peor crisis

La crisis de Noma

El 11 de marzo de 2026, Noma abrió un pop up en Los Ángeles. Los accesos tuvieron un costo de mil quinientos dólares por persona y se agotaron en minutos. Todo apuntaba a ser exactamente como sonaba, el mejor restaurante del mundo, de visita en California. Días antes, el New York Times publicó un artículo que lo cambió todo: Una investigación con testimonios de 35 personas que trabajaron con Redzepi entre 2009 y 2017 confesaron que hubieron golpes, agresiones con materiales de cocina y amenazas a quien se atreviera a quejarse. Una cocina bastante hostil según quienes estuvieron ahí, que funcionaba con miedo. Para cuando llegó la noche del evento, American Express y otra empresa patrocinadora retiraron su colaboración, y frente al lugar había un grupo de ex empleados con carteles de protesta.

Redzepi anuncia su renuncia a Noma. (Getty Images)

Esa misma noche, Redzepi publicó un video en redes sociales llorando y anunció su renuncia al restaurante que había construido durante más de dos décadas.

“Las últimas semanas han generado conversaciones importantes sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo en el pasado. He trabajado para ser un mejor líder y en Noma hemos dado pasos importantes para transformar nuestra cultura. Aun así, reconozco que esos cambios no reparan lo ocurrido. Una disculpa no es suficiente y asumo la responsabilidad por mis acciones”, dijo.

Después de más de veinte años al frente del restaurante, Redzepi anunció que se hará a un lado para que el equipo que hoy lidera Noma continúe con la siguiente etapa del proyecto. Aun en medio de la polémica, el chef insistió en que el restaurante seguirá adelante. “El equipo de Noma hoy es el más fuerte e inspirador que hemos tenido. Este restaurante siempre ha sido más grande que una sola persona”, publicó René.