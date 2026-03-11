Esa mezcla de detalle y sensibilidad que hace de cualquier momento uno memorable. Justamente de esa idea nació De Mano en Mano ® ️, un encuentro creado por Mónica Moreno, fundadora de Hecho a Mano y una de las productoras de experiencias más reconocidas del país.
De Mano en Mano, donde la hospitalidad se convierte en un arte compartido
La primera edición se celebró en febrero en el The St. Regis Mexico City, un escenario que por sí solo resume la esencia del proyecto: elegancia, tradición y una hospitalidad donde cada detalle cuenta. La premisa fue simple pero poderosa.
Crear un espacio donde profesionales de la gastronomía, el servicio, el diseño y la producción de eventos pudieran compartir conocimiento de manera cercana, casi artesanal, como ocurre cuando una habilidad se transmite de generación en generación.
Durante varias jornadas, distintos espacios del hotel, desde Bloom hasta King Cole Bar, se transformaron en salones de conversación donde el lujo se expresó en su forma más sutil con el cuidado del detalle, el ritmo del servicio y la precisión de cada experiencia.
Pero De Mano en Mano ® no fue solo una serie de pláticas. Fue un encuentro donde las marcas formaron parte activa de la narrativa. Proyectos y firmas como Lenom, Eduardo Kohlmann Banquetes, Banquetes Les Croissants, Moët Hennessy, Quintonil y Louis Vuitton aportaron su visión para construir un relato donde la mesa, la gastronomía, el diseño y el servicio dialogaron en perfecta armonía.
Entre maridajes diseñados con precisión, ceremonias de té y momentos icónicos como el tradicional sabrage (la técnica francesa de abrir una botella de champagne con un sable), cada instante fue pensado para transformar la conversación en experiencia. La estética de las mesas, realizada por Mónica Moreno con el apoyo creativo de Granada, reforzó la idea de que el verdadero lujo no está en el exceso, sino en la precisión con la que se ejecuta cada elemento.
Las sesiones también reunieron a distintas voces de la industria, entre ellas María Elena Torruco, Sandra Fernández, Lorena Estrada, Deidré Guevara y Mónica De La Grange, quienes participaron en conversaciones que exploraron el futuro de la hospitalidad, el diseño de experiencias y la evolución de una industria que hoy valora tanto la creatividad como el servicio.
El resultado fue un encuentro donde las ideas circularon con naturalidad entre expertos, anfitriones y marcas, confirmando que el conocimiento también puede transmitirse como un gesto de hospitalidad. Con iniciativas como esta, Mónica Moreno y The St. Regis Mexico City reafirman que la hospitalidad contemporánea va mucho más allá del servicio: es una forma de conectar talento, visión y comunidad alrededor del arte de crear experiencias que permanecen en la memoria.