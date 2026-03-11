De Mano en Mano, donde la hospitalidad se convierte en un arte compartido

La primera edición se celebró en febrero en el The St. Regis Mexico City, un escenario que por sí solo resume la esencia del proyecto: elegancia, tradición y una hospitalidad donde cada detalle cuenta. La premisa fue simple pero poderosa.

Crear un espacio donde profesionales de la gastronomía, el servicio, el diseño y la producción de eventos pudieran compartir conocimiento de manera cercana, casi artesanal, como ocurre cuando una habilidad se transmite de generación en generación.

Durante varias jornadas, distintos espacios del hotel, desde Bloom hasta King Cole Bar, se transformaron en salones de conversación donde el lujo se expresó en su forma más sutil con el cuidado del detalle, el ritmo del servicio y la precisión de cada experiencia.

Con iniciativas como esta, Mónica Moreno y The St. Regis Mexico City reafirman que la hospitalidad contemporánea va mucho más allá del servicio. (Cortesía)

Pero De Mano en Mano ® no fue solo una serie de pláticas. Fue un encuentro donde las marcas formaron parte activa de la narrativa. Proyectos y firmas como Lenom, Eduardo Kohlmann Banquetes, Banquetes Les Croissants, Moët Hennessy, Quintonil y Louis Vuitton aportaron su visión para construir un relato donde la mesa, la gastronomía, el diseño y el servicio dialogaron en perfecta armonía.