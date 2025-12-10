Logra un elegante ambiente navideño en tu casa sin esfuerzo y en 30 minutos, te decimos cómo

Los siguientes diez minutos son para las luces. No hay decoración navideña que sobreviva sin iluminación cálida, y eso no lo decimos nosotros, lo dice medio TikTok, incluyendo a diseñadores de interiores como @theflippedpiece , que constantemente recomiendan usar luz warm white porque es la que hace que cualquier espacio se vea más caro, más cozy y más armónico. Enróllalas en el arbolito, sobre una repisa o dentro de un frasco de vidrio. El efecto es instantáneo, ambiente navideño on.

Lo mejor de esta tendencia aesthetic es que no necesitas ser experto ni gastar demasiado, solo elegir bien, mantenerlo simple y permitir que los elementos respiren entre sí. (neirfy/Getty Images/iStockphoto)

Ahora vienen los detalles finales, los últimos quince minutos que definen si tu casa se ve “meh” o “soy el mejor host navideño”. Aquí es donde entran las texturas, una manta tejida, un par de velas (si huelen a pino, mejor), una bandeja de madera clara para recibir tus decoraciones y un ramito de eucalipto o pino natural que siempre eleva todo sin esfuerzo. De hecho el uso de elementos naturales es uno de los trucos más fáciles para lograr una decoración navideña elegante sin caer en lo cliché porque aportan frescura, aroma y ese look nórdico que tanto buscamos.

Y ya. En treinta minutos tu casa pasó de “no ha llegado diciembre” a “parece foto de Pinterest”. Lo mejor de esta tendencia aesthetic es que no necesitas ser experto ni gastar demasiado, solo elegir bien, mantenerlo simple y permitir que los elementos respiren entre sí. El resultado es una Navidad más ligera, más moderna y muchísimo más cool. Y sí, totalmente lista para la visita, las fotos, y la inevitable story con la canción de It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas.