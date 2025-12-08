Holiday Glow Reset, el mini ritual de 10 minutos que necesitas en esta época festiva

Holiday Glow Reset suena a ese mini ritual que juras que no va a cambiar nada, pero que en realidad te regresa el alma al cuerpo después de semanas de comer, correr, trabajar, celebrar y repetir. Es ese momento de 10 minutos que se siente como apagar el ruido y prenderte tú. Y sí, funciona, según la Asociación Americana de Psicología, incluso pausas cortas de mindfulness bajan los niveles de estrés y mejoran el mood, y el Journal of Cosmetic Science explica que la combinación de hidratación y masaje facial activa la microcirculación y deja la piel con más luz. O sea, es ciencia, vibes y un poquito de magia navideña.

El ritual empieza antes de que empiece. Elige un espacio donde no te vaya a caer encima el caos como baño, recámara o literal tu coche estacionado, respira profundo y piensa que, por los próximos minutos, la única prioridad eres tú. Pon una luz tenue o abre tantito la cortina, la luz natural siempre ayuda a engañar al cerebro y sacarlo del modo agotamiento.

Practica la autocompasión reconociendo tus esfuerzos y tratándote con cariño y amabilidad. (Iryna Imago/Getty Images/iStockphoto)

Primero, agua y en un vaso grande. Tu cuerpo te lo va a agradecer más que cualquier suero caro. Después, refresca la piel, una limpiadora suave y agua fría en los cachetes despiertan la microcirculación (Dermatology Times lo ha repetido mil veces). Cuando sientas ese mini shock rico, aplica tu hidratante favorito con las manos calientes. No necesitas herramientas fancy, tus dedos hacen un mejor trabajo del que crees. Haz movimientos ascendentes y un ligero drenaje hacia las orejas. Este simple gesto tiene respaldo del International Journal of Dermatology, que explica cómo el masaje facial reduce la tensión muscular y mejora la oxigenación. Básicamente, glow instantáneo.