Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Menú navideño para flojos; sobrevive la cena del 24 de diciembre sin complicarte la vida

La Navidad llega con mood de “todos somos chefs”, pero la verdad es que no todos tienen ganas de pasar seis horas peleándose con el pavo y el horno.
mar 09 diciembre 2025 09:50 PM
Christmas table setting. Beautiful served table with decorations, candles and lanterns. Living room decorated with lights and Christmas tree.
Served table with decorations, candles and lanterns. (Malkovstock/Getty Images)

Para quienes aman el espíritu navideño pero no la cocina complicada, existe el menú navideño para flojos. Y aunque suene caótico, en realidad es casi un acto de amor propio.

Cocinar sin estrés y aun así lucir como si hubieras tomado un curso con Gordon Ramsay es posible, y te juro que nadie notará que tus recetas tienen menos pasos que un TikTok de 60 segundos.

Publicidad

Menú de Navidad para flojos paso a paso

La clave para triunfar con tu menú de Navidad para flojos está en apostar por preparaciones que parecen más sofisticadas de lo que son.

La ciencia dice que el cerebro interpreta como “extra especial” todo lo que mezcle ingredientes festivos y texturas suaves sin necesidad de técnicas complicadas.

Según BBC Good Food, la Navidad es la época donde más se buscan recetas foolproof o sin falla, lo que básicamente es código para flojos inteligentes que no quieren arriesgar el prestigio familiar alrededor del árbol.

NYT Cooking lo confirma cada año cuando publica sus recetas virales, la gente quiere calidad sin esfuerzo, sabor sin drama y algo que se vea instagrameable sin destruir la cocina en el proceso.

Christmas table setting with candles and pomegranate accent
La clave está en apostar por preparaciones que parecen más sofisticadas de lo que son. (zamrznutitonovi/Getty Images)

Así que vamos a lo bueno. Arranca con un dip caliente de queso brie con miel y nueces que solo metes al horno siete minutos.

Después, un tiradito de salmón con soya, chile serrano, miel y limón que literalmente se cocina solo, pues es una de las proteínas más fáciles de hacer para cenas grandes.

Para el toque “navideño tradicional pero sin esclavitud”, unas papas aplastadas crujientes que requieren exactamente cero técnica, y una ensalada con granada que se arma en tres minutos pero da la ilusión de que te importó la paleta de color del plato.

(Required)
Un salmón glaseado con soya, miel y limón que literalmente se cocina solo y que además es una de las proteínas más fáciles de hacer para cenas grandes porque jamás se seca y siempre brilla en fotos. (Harada Tatsunari/Getty Images/iStockphoto)

Publicidad

El postre más sencillo para Navidad

¿Y el postre? Aquí viene el verdadero truco maestro, compra un panqué de vainilla y cúbrelo con crema batida y frutos rojos. Fin. Gourmet instantáneo.

Los postres “assemblage”, o sea, los que sólo ensamblas, son la tendencia favorita de quienes quieren resultados lindos sin complicarse la vida.

Three milk cake with coconut. Traditional dessert of Latin America.
Compra un panqué de vainilla (sí, comprado) y cúbrelo con crema batida y frutos rojos. Fin. Gourmet instantáneo. (AnnaPustynnikova/Getty Images/iStockphoto)

Al final, un menú navideño para flojos no es sinónimo de mediocridad, sino de eficiencia.

Cocinas rico, pasas menos tiempo sudando frente al horno y más tiempo riéndote con tu familia, tus amigos o tu playlist triste de Navidad (todos tenemos una).

Ésta es la versión realista de la fiesta, la que sabe que la magia también está en las cosas simples.

Publicidad

Tags

Cocina fusión

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad