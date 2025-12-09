Menú navideño para flojos; sobrevive la cena del 24 de diciembre sin complicarte la vida

Menú de Navidad para flojos paso a paso

La clave para triunfar con tu menú de Navidad para flojos está en apostar por preparaciones que parecen más sofisticadas de lo que son.

La ciencia dice que el cerebro interpreta como “extra especial” todo lo que mezcle ingredientes festivos y texturas suaves sin necesidad de técnicas complicadas.

Según BBC Good Food, la Navidad es la época donde más se buscan recetas foolproof o sin falla, lo que básicamente es código para flojos inteligentes que no quieren arriesgar el prestigio familiar alrededor del árbol.

NYT Cooking lo confirma cada año cuando publica sus recetas virales, la gente quiere calidad sin esfuerzo, sabor sin drama y algo que se vea instagrameable sin destruir la cocina en el proceso.

Así que vamos a lo bueno. Arranca con un dip caliente de queso brie con miel y nueces que solo metes al horno siete minutos.

Después, un tiradito de salmón con soya, chile serrano, miel y limón que literalmente se cocina solo, pues es una de las proteínas más fáciles de hacer para cenas grandes.

Para el toque “navideño tradicional pero sin esclavitud”, unas papas aplastadas crujientes que requieren exactamente cero técnica, y una ensalada con granada que se arma en tres minutos pero da la ilusión de que te importó la paleta de color del plato.