Razones por las que no te puedes perder Trópico 2025 en Acapulco

Razones por las que no puedes perderte Trópico 2025 en Acapulco

Calor garantizado en diciembre: El sueño de tener sol, playa y fiesta justo cuando todos los demás están pensando en el pavo y el frío.

(Cortesía)

La mejor vibra (y amigos): La idea original era tener poca gente y muchos amigos. Y eso es exactamente lo que se siente. Trópico siempre se ha tratado de lo que vives, pero sobre todo con quienes lo vives. Es un ambiente donde te encuentras con la comunidad que ama la música y la playa tanto como tú.

Fiesta sin límites (y vistas épicas): Prepárate para tres días de fiesta continua, con la misión obligada de disfrutar los amaneceres y atardeceres de Acapulco. ¡Esas vistas valen el boleto completo!

(ALEJANDRO ZARAS)

Música que vuela la cabeza: La selección musical es ecléctica y cool. Estamos hablando de +50 bandas en vivo, con DJs nacionales e internacionales que se encargan de musicalizar tres noches inolvidables.

(Cortesía)

La sede perfecta: Todo se concentra en un solo lugar comodísimo y legendario: Pierre Mundo Imperial. Esto se traduce en 3 noches, 3 atardeceres y 3 amaneceres en el mismo paraíso.