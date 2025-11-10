¡Nikon y RED la rompen con la Z R! La cámara de cine que te hará sentir en Hollywood

Lo mejor de dos mundos, imagínate juntar la precisión en ópticas y el enfoque automático rapidísimo (AF) que siempre ha tenido Nikon, con el ADN de cine y la ciencia de color top de RED. ¡Esa es la Z R!

Es una cámara ultraligera y de sensor full-frame (tamaño completo) que graba hasta en 6K/60p. Lo más importante es que estrena un formato de video llamado RAW R3D NE, que usa la mismísima tecnología de color de RED. Esto te asegura más de 15 pasos de rango dinámico (capacidad de capturar detalles en luces y sombras), dándote esa calidad increíble y la tonalidad de color auténtica que ves en las cámaras de cine RED.

Jose Luis Santana, director general de Nikon México, fue muy claro: "No nos guardamos nada." (Cortesía)

Jose Luis Santana, director general de Nikon México, fue muy claro: "No nos guardamos nada." Dijo que esta cámara tiene todo lo que los cineastas necesitan y que va a "desafiar al mercado de video establecido" con un precio más accesible. ¡Parece que las cosas se van a poner interesantes!