Nikon, la marca que sabe de óptica y captura como nadie, nos acaba de presentar a la Z 5II. Y no es una cámara más, es tu pase directo al mundo del "cuadro completo" (Full Frame o formato FX) sin tener que vender un riñón.
Despierta con tu lado más pro con la Nikon Z 5II
Olvídate de esos cuerpos pesados y complicados. La Z 5II llega ligera, cómoda y lista para que la uses en modo non-stop. Pero ojo, su tamaño no le resta potencia. De hecho, ¡integra lo top de lo top!
Cerebro de genio y ojos biónicos
¿Te acuerdas de las cámaras de Nikon, la Z 8 y Z 9? Pues la Z 5II lleva en su interior el mismo corazón, el potentísimo procesador de imagen EXPEED 7. Esto se traduce en dos cosas que te volarán la cabeza:
- Autoenfoque (AF) inteligente y veloz: es tan rápido que enfoca en aproximadamente un tercio del tiempo de su predecesora. Gracias a la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, esta cámara no solo ve, sino que reconoce. Puede detectar hasta nueve tipos de personas, perros, gatos, pájaros, coches, trenes, ¡lo que sea! y los sigue sin perderlos de vista, incluso a máxima velocidad. Además, tiene un modo AF que es magia pura, el AF-A, que cambia automáticamente entre enfoque simple y continuo. ¡Adiós a los ajustes cuando tus sujetos, como los niños o las mascotas, se mueven sin parar!
- Visor que te deja ciego... de lo bueno, Nikon se puso ambicioso y le metió el visor más brillante de la competencia, con hasta 3000 nits. Podrás encuadrar perfectamente, incluso bajo el sol más intenso.
¡Atrévete a tomar
pics
en la oscuridad!
Si eres de los que ama la fotografía nocturna, de conciertos o la astrofotografía, la Z 5II es tu nueva mejor amiga. Su sensor CMOS retroiluminado y el EXPEED 7 hacen un team imbatible que le permite enfocar hasta en condiciones de -10 EV. Sí, eso es súper oscuro. El ruido es mínimo, y con su sistema de Reducción de Vibración (VR) de 5 ejes, que te da una ventaja de hasta 7.5 pasos de velocidad, podrás disparar a mano alzada con confianza en interiores o al atardecer.
Además tiene un Modo de Vista Starlight para que puedas enfocar y componer en la más absoluta oscuridad. Y si te gusta el drama, podrás dejar el obturador abierto hasta por 15 minutos para esas tomas de estrellas épicas.
Con esta cámara, el color es el protagonista
La creatividad no se queda solo en el enfoque. Nikon le dio a la Z 5II un botón dedicado a los Controles de Imagen. Esto te permite aplicar looks inspirados en el cine en tiempo real. Tienes 31 ajustes preestablecidos de fábrica y puedes descargar aún más "Recetas de Imagen" de Nikon Imaging Cloud (¡gratis!). Si eres más hardcore, con el Control de Imagen de Color Flexible, podrás crear tus propios estilos con el software NX Studio.
Y para los amantes del video... ¡N-RAW en SD!
La Z 5II es una bestia híbrida. Graba videos 4K/30 sin recorte (¡Full Frame total!) para que tengas un campo visual amplio y espectacular. Y para los que buscan máxima calidad y flexibilidad en post-producción, aquí viene lo cool, es la primera cámara de su clase que puede grabar el formato N-RAW de 12 bits directamente en una tarjeta SD.
Alianza poderosa entre Adobe y la N-RAW de Nikon
Justo cuando creíamos que no podía ser mejor, Nikon nos suelta otro bombazo. Adobe ha anunciado que su popular software de edición, Premiere Pro®, añadirá compatibilidad con el formato de video N-RAW de Nikon.
¿Qué significa esto? Que ese formato RAW de alta calidad con miles de millones de colores y una gama Rec2020 más amplia tendrá una integración fluida con uno de los programas de edición más usados por los profesionales. Podrás manipular el balance de blancos y tener una flexibilidad increíble en post-producción, abriendo un mundo de posibilidades cinematográficas para los creadores que usan Nikon. Se espera que esta actualización de Premiere Pro® llegue a finales de 2025.
La Nikon Z 5II es la cámara que te ofrece prestaciones de gama alta (procesador EXPEED 7, AF por IA, Full Frame) en un paquete ligero y asequible. Como bien dice Jose Luis Santana, Director General de Nikon México, esta cámara "va mucho más allá de su precio asequible y su pequeño tamaño". Es el upgrade perfecto para cualquiera que quiera llevar su arte visual a un nivel superior, sin complicaciones ni peros.