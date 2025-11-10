Despierta con tu lado más pro con la Nikon Z 5II

¡Atrévete a tomar

pics

en la oscuridad!

Si eres de los que ama la fotografía nocturna, de conciertos o la astrofotografía, la Z 5II es tu nueva mejor amiga. Su sensor CMOS retroiluminado y el EXPEED 7 hacen un team imbatible que le permite enfocar hasta en condiciones de -10 EV. Sí, eso es súper oscuro. El ruido es mínimo, y con su sistema de Reducción de Vibración (VR) de 5 ejes, que te da una ventaja de hasta 7.5 pasos de velocidad, podrás disparar a mano alzada con confianza en interiores o al atardecer.

Además tiene un Modo de Vista Starlight para que puedas enfocar y componer en la más absoluta oscuridad. Y si te gusta el drama, podrás dejar el obturador abierto hasta por 15 minutos para esas tomas de estrellas épicas.

Gracias a la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, esta cámara no solo ve, sino que reconoce. Puede detectar hasta nueve tipos de personas, perros, gatos, pájaros, coches, trenes, ¡lo que sea! (Cortesía)

Con esta cámara, el color es el protagonista

La creatividad no se queda solo en el enfoque. Nikon le dio a la Z 5II un botón dedicado a los Controles de Imagen. Esto te permite aplicar looks inspirados en el cine en tiempo real. Tienes 31 ajustes preestablecidos de fábrica y puedes descargar aún más "Recetas de Imagen" de Nikon Imaging Cloud (¡gratis!). Si eres más hardcore, con el Control de Imagen de Color Flexible, podrás crear tus propios estilos con el software NX Studio.

Y para los amantes del video... ¡N-RAW en SD!

La Z 5II es una bestia híbrida. Graba videos 4K/30 sin recorte (¡Full Frame total!) para que tengas un campo visual amplio y espectacular. Y para los que buscan máxima calidad y flexibilidad en post-producción, aquí viene lo cool, es la primera cámara de su clase que puede grabar el formato N-RAW de 12 bits directamente en una tarjeta SD.