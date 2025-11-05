Publicidad

IMPO Studio: el nuevo templo en CDMX que revoluciona el wellness

En este espacio boutique, el entrenamiento, la recuperación y la conexión social se fusionan en un solo viaje.
mié 05 noviembre 2025 05:00 PM
impo.jpg
IMPO (cortesía)

En el corazón de la colonia Roma Norte, abre sus puertas IMPO Studio, un concepto que promete transformar la manera en la que vivimos el fitness y el bienestar.

Más que un gimnasio, IMPO es un ecosistema híbrido que une entrenamiento funcional, indoor cycling, wellness, café y coworking, para crear una experiencia que entrena cuerpo, mente y comunidad al mismo tiempo.

El nuevo lenguaje del movimiento Con la filosofía “The Journey to Powerful Wellness” y el llamado “Reach the IMPOssible”, el estudio invita a sus miembros a superar límites de manera consciente y estructurada.

Su propuesta se basa en tres pilares que equilibran rendimiento, energía y recuperación:

Power: entrenamiento de fuerza funcional enfocado en rendimiento, estabilidad y prevención de lesiones.

Cycle: sesiones de indoor cycling inmersivas, donde la música, la luz y la energía colectiva transforman el esfuerzo en una experiencia sensorial.

Wellness: prácticas centradas en respiración, movilidad y relajación, esenciales para reconectar cuerpo y mente.

Cada sesión está diseñada para que los resultados sean tangibles, medibles y sostenibles, pero sin perder el elemento más importante: disfrutar el proceso. Un espacio que se vive con todos los sentidos IMPO Studio no solo se entrena: se vive.

Su diseño interior crea una atmósfera inmersiva gracias a una iluminación dinámica, música curada y un ambiente cuidadosamente planeado para estimular motivación y enfoque.

El espacio también integra zonas de café y coworking, que invitan a prolongar la experiencia más allá del entrenamiento: tomar un espresso, compartir metas o simplemente conectar con una comunidad que comparte la misma visión de bienestar y crecimiento personal.

Al frente del proyecto está Diego, coach y líder del estudio, quien se convierte en el rostro y la voz de IMPO. Con un enfoque cercano y auténtico, Diego combina técnica, motivación y empatía en cada clase.

Además de dirigir las sesiones, impulsa la creación de contenido educativo y mensajes inspiracionales que reflejan el espíritu del lugar: alto desempeño con calidez humana. Más allá del entrenamiento, una comunidad.

Con una visión que apunta a expandirse por México y Latinoamérica, IMPO Studio busca consolidarse como un referente en fitness y wellness, creando una red de personas que encuentran en el movimiento una forma de vida.

En IMPO, cada entrenamiento se convierte en un viaje transformador: un momento para fortalecer, respirar y conectar. Porque alcanzar lo “IMPOssible” no solo es cuestión de fuerza, sino de propósito.

¿Dónde?
IMPO Studio
Av. Sonora 46, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX

