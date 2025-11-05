IMPO Studio: el nuevo templo en CDMX que revoluciona el wellness

El nuevo lenguaje del movimiento Con la filosofía “The Journey to Powerful Wellness” y el llamado “Reach the IMPOssible”, el estudio invita a sus miembros a superar límites de manera consciente y estructurada.

Su propuesta se basa en tres pilares que equilibran rendimiento, energía y recuperación:

Power: entrenamiento de fuerza funcional enfocado en rendimiento, estabilidad y prevención de lesiones.

Cycle: sesiones de indoor cycling inmersivas, donde la música, la luz y la energía colectiva transforman el esfuerzo en una experiencia sensorial.

Wellness: prácticas centradas en respiración, movilidad y relajación, esenciales para reconectar cuerpo y mente.

Cada sesión está diseñada para que los resultados sean tangibles, medibles y sostenibles, pero sin perder el elemento más importante: disfrutar el proceso. Un espacio que se vive con todos los sentidos IMPO Studio no solo se entrena: se vive.