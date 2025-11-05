IMPO Studio: el nuevo templo en CDMX que revoluciona el wellness

Su diseño interior crea una atmósfera inmersiva gracias a una iluminación dinámica, música curada y un ambiente cuidadosamente planeado para estimular motivación y enfoque.
El espacio también integra zonas de café y coworking, que invitan a prolongar la experiencia más allá del entrenamiento: tomar un espresso, compartir metas o simplemente conectar con una comunidad que comparte la misma visión de bienestar y crecimiento personal.
Al frente del proyecto está Diego, coach y líder del estudio, quien se convierte en el rostro y la voz de IMPO. Con un enfoque cercano y auténtico, Diego combina técnica, motivación y empatía en cada clase.
Además de dirigir las sesiones, impulsa la creación de contenido educativo y mensajes inspiracionales que reflejan el espíritu del lugar: alto desempeño con calidez humana. Más allá del entrenamiento, una comunidad.
Con una visión que apunta a expandirse por México y Latinoamérica, IMPO Studio busca consolidarse como un referente en fitness y wellness, creando una red de personas que encuentran en el movimiento una forma de vida.
En IMPO, cada entrenamiento se convierte en un viaje transformador: un momento para fortalecer, respirar y conectar. Porque alcanzar lo “IMPOssible” no solo es cuestión de fuerza, sino de propósito.
¿Dónde?
IMPO Studio
Av. Sonora 46, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX