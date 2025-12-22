Mesa Sana, el fenómeno que sigue creciendo cinco años después

La historia de Mesa Sana

Andrea estaba en Acapulco en plena pandemia, con hijos en casa y una necesidad urgente de organización. “Decidí cocinar una semana entera, tomar todas las fotos y escribir el paso a paso para que ya no tuviera que preocuparme de nada”, nos cuenta. Cada receta incluía desde cómo picar hasta cómo servir porque para ella la presentación siempre fue parte del ritual.

Al mismo tiempo, Pamela vivía en San Francisco y estudiaba nutrición holística. Quería compartir lo que aprendía, pero sin exponerse demasiado. “Me daba muchísima pena salir en redes, entonces dije: las recetas son una manera fácil de compartir”. Sin plan maestro, ambas estaban construyendo el mismo proyecto desde distintos puntos del mapa.

Un recetario en Instagram antes de que eso existiera

Mesa Sana empezó con fotos, textos claros y pasos simples. Nada de reels, nada de videos. “Era como tener un recetario de consulta en Instagram”, nos explican. Ese formato fue clave: recetas resumidas, entendibles y sin complicaciones. “La gente veía que eran solo tres pasos y se animaban a hacerlas”.

El crecimiento fue tan orgánico que hasta sorprendía. “Le dije a Andrea: esto no es normal, algo estamos haciendo bien porque a la gente sí le está gustando”, agrega Pamela.

Dos hermanas, una chef y una nutrióloga

Durante mucho tiempo, nadie sabía quién estaba detrás de la cuenta. Hasta que llegaron los lives, las clases y las marcas interesadas. Ahí salió a la luz lo que terminó de conectar, eran hermanas, mamás, con cocinas reales y vidas caóticas.

“La gente veía que no tenía que ser perfecto, ni tener la cocina ideal o los gadgets más caros”, nos dice Andrea. “Con lo que tienes, lo puedes lograr”. Esa cercanía hizo que Mesa Sana se sintiera alcanzable, no aspiracional.