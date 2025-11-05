El 'detox digital' es lo de hoy; estas celebs lo hacen y tú tambien deberías ponerlo en práctica

En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en parte de la rutina diaria, pero también en una fuente de distracción, comparación y agotamiento.
Ante esta situación, cada vez más celebs están decidiendo poner pausa y priorizar su bienestar, demostrando que incluso en la cima de la fama, desconectarse puede ser la decisión más poderosa e importante.
A esto se le ha llamado "detox digital" y te explicamos por qué deberías aplicarlo en tu vida.
Famosos que se han beneficiado del 'detox digital'
Selena Gomez y su búsqueda de calma
Selena Gomez fue una de las primeras en hablar abiertamente sobre cómo las redes afectan su bienestar.
Decidió dejar que su equipo manejara sus cuentas y alejarse del ruido digital. Con el tiempo, encontró un equilibrio más sano y hoy promueve el uso consciente de las plataformas.
Tom Holland y el peso de la fama online
El actor de Spider Man anunció que dejaría las redes porque lo hacían sentir abrumado. Dijo que necesitaba cuidar su mente y enfocarse en lo que realmente le hacía bien.
Su decisión se volvió viral y motivó a muchos fans a tomarse su propio descanso digital.
Billie Eilish y Ed Sheeran: desconectarse para crear
Billie Eilish eliminó las apps de su teléfono y confesó que se sentía más libre y menos comparada con los demás.
Ed Sheeran se alejó por más de un año para disfrutar de su familia y volver a componer sin distracciones.
Ambos coincidieron en que vivir sin tanta pantalla los hizo más felices y creativos.
Emma Stone, la excepción de Hollywood
Emma Stone nunca abrió redes sociales y no planea hacerlo.
La actriz ha dicho que prefiere mantener su vida lejos de la exposición constante y que eso la ha ayudado a conservar su autenticidad y su tranquilidad.
Estas celebridades nos recuerdan que la vida no pasa en una pantalla, sino en lo que vivimos cuando estamos presentes. Tal vez apagar el teléfono por un rato sea justo lo que más necesitamos para volver a conectar con nosotros mismos.