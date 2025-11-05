El 'detox digital' es lo de hoy; estas celebs lo hacen y tú tambien deberías ponerlo en práctica

En los últimos años, las redes sociales se convirtieron en parte de la rutina diaria, pero también en una fuente de distracción, comparación y agotamiento.

Ante esta situación, cada vez más celebs están decidiendo poner pausa y priorizar su bienestar, demostrando que incluso en la cima de la fama, desconectarse puede ser la decisión más poderosa e importante.

A esto se le ha llamado "detox digital" y te explicamos por qué deberías aplicarlo en tu vida.