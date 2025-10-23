Wellness Weekend 2025, el fin de semana en modo zen y fit

Pero el Wellness Weekend fue mucho más que ejercicio. Su objetivo iba más allá de “ponerse fit”, buscaba recordarnos que el bienestar también está en la cabeza, en cómo comemos, dormimos y hasta en cómo nos hablamos. Entre clase y clase, los asistentes se detuvieron a escuchar pláticas sobre salud mental, nutrición consciente y equilibrio emocional, esos temas que todos necesitamos, pero que pocas veces nos damos el tiempo de escuchar.

Y claro, el paseo por los stands fue un highlight total. Marcas como Technogym, Alo Yoga y Habits Protein montaron experiencias que iban desde probar la última tecnología fitness, hasta descubrir nuevos suplementos y ropa deportiva que te hace querer volver al gimnasio. Todo acompañado de jugos prensados, snacks saludables y ese ambiente de comunidad que hace que te den ganas de cambiar tu café con pan dulce por un smoothie de matcha.