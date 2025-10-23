Durante dos mañanas, más de mil personas se reunieron para moverse, respirar, sudar y reconectarse. Síclo, 54D y B Pilates se encargaron de prender la energía con clases que iban desde el cardio extremo hasta el pilates más zen. En medio del ritmo y las respiraciones sincronizadas, el ambiente era puro good vibes, gente feliz y una muy buena playlist.
Wellness Weekend 2025, el fin de semana en modo zen y fit
Pero el Wellness Weekend fue mucho más que ejercicio. Su objetivo iba más allá de “ponerse fit”, buscaba recordarnos que el bienestar también está en la cabeza, en cómo comemos, dormimos y hasta en cómo nos hablamos. Entre clase y clase, los asistentes se detuvieron a escuchar pláticas sobre salud mental, nutrición consciente y equilibrio emocional, esos temas que todos necesitamos, pero que pocas veces nos damos el tiempo de escuchar.
Y claro, el paseo por los stands fue un highlight total. Marcas como Technogym, Alo Yoga y Habits Protein montaron experiencias que iban desde probar la última tecnología fitness, hasta descubrir nuevos suplementos y ropa deportiva que te hace querer volver al gimnasio. Todo acompañado de jugos prensados, snacks saludables y ese ambiente de comunidad que hace que te den ganas de cambiar tu café con pan dulce por un smoothie de matcha.
El concepto detrás del evento fue simple, pero poderoso: crear un espacio donde el bienestar se viva como un estilo de vida, no como una moda pasajera. Y lo lograron. Park Plaza se llenó de movimiento, pero también de consciencia. Fue un recordatorio de que cuidarse puede ser divertido, inspirador y, sí, muy instagrammable.
“Queríamos que la gente se fuera con algo más que una rutina. Que se llevaran ganas de seguir explorando su bienestar desde distintos ángulos”, compartió uno de los organizadores, mientras el público se despedía entre sorteos, descuentos y nuevas amistades.
El Wellness Weekend 2025 cerró con éxito rotundo, dejando claro que el wellness en la CDMX está más vivo que nunca. Entre el ritmo de las bicicletas, las posturas de yoga al sol y los abrazos al final de las clases, la sensación general fue de quilibrio total.
Porque sí, hay fines de semana para desvelarse y otros, como este, para recargarte por dentro y por fuera.