Apple M5, el chip que quiere que tu Mac y tu iPad piensen por sí solos

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5, lo mismo por fuera, pero una bestia por dentro

La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas acaba de recibir ese corazón M5. ¿Y qué tan grande es el salto? Según Apple, el chip realiza tareas de inteligencia artificial hasta 3.5 veces más rápido que el M4, mientras que el rendimiento gráfico aumenta 1.6 veces respecto a la generación anterior. En cuanto al resto del diseño, si hay cambios visibles como la estructura más ancha y el material, aunque la pantalla, los puertos, la batería 24 horas y micrófonos siguen igual al modelo anterior.

Eso sí, la memoria unificada y el rendimiento también mejoran, Apple dice que los procesos paralelos ganarán quince por ciento respecto al M4, y el chip incorpora un Neural Engine de 16 núcleos para tareas de IA. Y si te preocupa el precio, Apple mantuvo el punto de partida en 1,599 USD para esta MacBook Pro. Ah, y podrás reservarla ya, estará disponible el 22 de octubre.

MacBook Pro de 14 pulgadas con M5, parece lo mismo a simple vista, pero es una bestia por dentro. (Apple)

El iPad Pro se pone serio con el M5

Si pensabas que el iPad Pro ya era muy pro, espera a ver lo que trae esta versión. Apple lo actualizó con el chip M5 para que el rendimiento de IA en la tablet suba hasta 3.5 veces más en comparación al M4. El diseño no cambió mucho, misma estructura, pantalla idéntica. Pero lo que sí cambian son los cables internos, hasta el doble de velocidad en almacenamiento, mejoras gráficas e integración más profunda con Apple Intelligence. Además, el nuevo iPad Pro soportará Wi-Fi 7 y traerá chip de modem C1X para conectividad mejorada. Good news, también mantiene el mismo precio de lanzamiento que la versión anterior y estará disponible para pre-order con lanzamiento oficial el 22 de octubre.