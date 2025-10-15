Apple M5, el chip que quiere que tu Mac y tu iPad piensen por sí solos

Apple nos cuentan que el M5 está fabricado bajo un proceso de 3 nanómetros, con una GPU de 10 núcleos que incluye un Neural Accelerator en cada uno, lo que le permite rendimientos de IA “más de cuatro veces superiores” comparado con el M4.
Además, promete mejoras gráficas, más ancho de banda de memoria (hasta 153 GB/s) y optimizaciones energéticas. En pocas palabras, no es solo “más rápido”, sino más enfocado en inteligencia artificial.
Con esto Apple busca que las cosas complicadas se hagan directamente en el dispositivo, sin depender tanto de la nube y eso sí que cambia el juego.
MacBook Pro de 14 pulgadas con M5, lo mismo por fuera, pero una bestia por dentro
La nueva MacBook Pro de 14 pulgadas acaba de recibir ese corazón M5. ¿Y qué tan grande es el salto? Según Apple, el chip realiza tareas de inteligencia artificial hasta 3.5 veces más rápido que el M4, mientras que el rendimiento gráfico aumenta 1.6 veces respecto a la generación anterior. En cuanto al resto del diseño, si hay cambios visibles como la estructura más ancha y el material, aunque la pantalla, los puertos, la batería 24 horas y micrófonos siguen igual al modelo anterior.
Eso sí, la memoria unificada y el rendimiento también mejoran, Apple dice que los procesos paralelos ganarán quince por ciento respecto al M4, y el chip incorpora un Neural Engine de 16 núcleos para tareas de IA. Y si te preocupa el precio, Apple mantuvo el punto de partida en 1,599 USD para esta MacBook Pro. Ah, y podrás reservarla ya, estará disponible el 22 de octubre.
El iPad Pro se pone serio con el M5
Si pensabas que el iPad Pro ya era muy pro, espera a ver lo que trae esta versión. Apple lo actualizó con el chip M5 para que el rendimiento de IA en la tablet suba hasta 3.5 veces más en comparación al M4. El diseño no cambió mucho, misma estructura, pantalla idéntica. Pero lo que sí cambian son los cables internos, hasta el doble de velocidad en almacenamiento, mejoras gráficas e integración más profunda con Apple Intelligence. Además, el nuevo iPad Pro soportará Wi-Fi 7 y traerá chip de modem C1X para conectividad mejorada. Good news, también mantiene el mismo precio de lanzamiento que la versión anterior y estará disponible para pre-order con lanzamiento oficial el 22 de octubre.
Entonces, ¿qué onda con todo este upgrade?
Lo más interesante de este move de Apple es que no se trata solo de hacer todo más rápido, sino de darle más cerebro a sus dispositivos. Con el chip M5, la marca está apostando a que tu Mac o iPad puedan hacer tareas de inteligencia artificial por sí solos, sin depender tanto de la nube. Quieren que todo el poder esté directamente en tus manos.
Las nuevas MacBook y iPad no solo prometen abrir apps o correr juegos con más fluidez, sino también procesar lenguaje, editar videos en tiempo real y generar contenido muy fácil. Falta ver cómo se comportan en la vida real, pero si todo sale como Apple dice, estamos ante un upgrade que va mucho más allá de la velocidad.