Desde las muñecas pasamos a los dedos, y hoy los smart rings son la nueva tecnología avanzada que vale la pena. Dentro de todas las marcas, hay tres que destacan demasiado y aquí te los presentamos para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
Tres anillos inteligentes que están dando de qué hablar (y cuál podría ser para ti)
Ultrahuman Ring AIR, el anillo sin suscripción que quiere robar cámara
Este ring, de Ultrahuman una empresa de health-tech con base en Bengaluru, ha sido uno de los más recurridos cuando alguien dice “quiero algo simple que funcione bien”.
En reviews aman lo ligero que es y cómo su app te da puntuaciones de sueño, recuperación y movimiento sin necesidad de pagar mensualidad extra por funciones básicas.
Pero ojo: aunque el anillo en sí no requiere suscripción, Ultrahuman ha comenzado a añadir “PowerPlugs” (funciones especializadas como seguimiento de ciclos menstruales, algoritmos extra) que podrían tener costo. Además, algunos usuarios han reportado que el acabado se raya con facilidad cuando el anillo roza superficies o metales.
Otro punto fuerte es que te mandan un kit de prueba de tallas antes de enviar el ring definitivo, para que no compres algo que no te quede bien. En general, si quieres funciones completas sin rollo de pagos mensuales, Ultrahuman es una apuesta atractiva, siempre que aceptes algunas imperfecciones menores.
Oura Ring, el viejo confiable que sigue evolucionando
No podemos hablar de smart rings y no mencionar al Oura Ring. Ha sido uno de los nombres más fuertes del mercado por años. Muchos lo consideran el estándar para tracking de sueño y recuperación.
En 2025 han lanzado una versión en cerámica, con más resistencia, nuevos colores y un estuche de carga portátil. También integraron soporte multi-anillo (puedes alternar entre varios sin perder tus datos) y una función llamada “Health Panels” que permite analizar biomarcadores si pagas por el servicio. Aun así, el modelo base sigue con el mismo rango de batería entre 5 y 8 días.
Pero sí, Oura introdujo una membresía mensual para desbloquear análisis completos y datos avanzados. Eso generó quejas de parte de usuarios que sienten que deberían pagar solo por el anillo, no por información que consideran central. Además, comparado con algunos competidores, Oura tiene un rango más amplio de tallas (US 4 a 15), lo cual da ventaja en ajuste.
Oura es para quienes quieren el más probado de los anillos, con ecosistema fuerte, respaldo y comunidad, aunque pagarás algo extra por los análisis top.
Ringconn Smart Ring, la opción intermedia con sus propias ventajas
Ringconn no es tan famoso como Oura, pero tiene características que hacen que muchos lo consideren candidato serio. En comparativos, a veces lo exponen como “más económico” o “menos dependiente de suscripciones” frente a Oura.
Por ejemplo, algunos artículos señalan que Ringconn no exige una cuota mensual para acceder a todas las métricas, mientras que con Oura eso ya es un “must”. También mencionan que Ringconn tiene buena duración de batería, puede llegar a 12 días en ciertos escenarios. En cuanto a diseño y funciones, comparten muchos sensores con Oura (temperatura de piel, movimiento, etc.) y ambos tienen certificaciones de resistencia al agua.
Una limitante podría ser su rango de tallas ya que es más pequeño que el de Oura. Si tus dedos están fuera de ese margen, puede que no encuentres buen ajuste. Además, algunos analistas comentan que Ringconn ofrece menos variedad estética (colores, acabados) que Oura.
Ringconn es para quien quiere muy buen balance entre funciones, costo y poca dependencia de planes mensuales.
¿Cuál de los tres te conviene más?
Ya con todos estos datos ¿qué modelo encaja más contigo?
- Si detestas las suscripciones y quieres algo que funcione bien desde el inicio sin pagos recurrentes, Ultrahuman es un excelente punto de partida. Solo acepta que habrá algunos “pero” (rayones, funciones extras de pago).
- Si lo tuyo es tener respaldo, comunidad, funciones maduras y no te importa pagar por lo premium, Oura sigue siendo un peso pesado. Sus mejoras recientes lo mantienen vigente.
- Si quieres algo intermedio, buen desempeño, menor costo a largo plazo, Ringconn puede darte lo que buscas, sin tanto comprometerte a membresías.