Tres anillos inteligentes que están dando de qué hablar (y cuál podría ser para ti)

Tres anillos inteligentes que están dando de qué hablar

Ultrahuman Ring AIR, el anillo sin suscripción que quiere robar cámara

Este ring, de Ultrahuman una empresa de health-tech con base en Bengaluru, ha sido uno de los más recurridos cuando alguien dice “quiero algo simple que funcione bien”.

En reviews aman lo ligero que es y cómo su app te da puntuaciones de sueño, recuperación y movimiento sin necesidad de pagar mensualidad extra por funciones básicas.

Pero ojo: aunque el anillo en sí no requiere suscripción, Ultrahuman ha comenzado a añadir “PowerPlugs” (funciones especializadas como seguimiento de ciclos menstruales, algoritmos extra) que podrían tener costo. Además, algunos usuarios han reportado que el acabado se raya con facilidad cuando el anillo roza superficies o metales.

Si quieres funciones completas sin rollo de pagos mensuales, Ultrahuman es una apuesta atractiva, siempre que aceptes algunas imperfecciones menores. (Instagram @ultrahumanhq)

Otro punto fuerte es que te mandan un kit de prueba de tallas antes de enviar el ring definitivo, para que no compres algo que no te quede bien. En general, si quieres funciones completas sin rollo de pagos mensuales, Ultrahuman es una apuesta atractiva, siempre que aceptes algunas imperfecciones menores.