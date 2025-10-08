Con espectaculares manglares, clima tropical y el Caribe como escenario, Banyan Tree Mayakoba se convirtió una vez más en el punto de encuentro para mujeres que buscan inspirar, hacer un cambio positivo y dejar huella en las siguientes generaciones. La quinta edición del Women’s Retreat confirmó que esta iniciativa es mucho más que un evento, pues se ha convertido en un movimiento que celebra la sororidad, el liderazgo y el bienestar integral femenino.
Banyan Tree Mayakoba se convierte en epicentro del liderazgo femenino
Durante tres días en la Riviera Maya, voces nacionales e internacionales se reunieron para compartir experiencias y construir puentes entre generaciones. En esta edición, el lema principal fue “Un legado que trasciende generaciones”. Y por segunda ocasión, el retreat se convirtió en un foro abierto al público, donde se reunieron más de 100 mujeres para escuchar sobre liderazgo, tecnología y comunidad, pero sobre todo de cómo las mujeres pueden abrirle camino a quienes vienen detrás.
Las anfitrionas de esta edición fueron Claire Chiang y Renyung Ho, Co-Ceo y Deputy Ceo de Banyan Group, quienes dieron la bienvenida a personalidades como Ilse Salas ,Kelsey PatelAna De Saracho, Ana Paula Domínguez, Romina Argüelles y Zaira Zepeda, entre otras. Conversaciones auténticas, talleres de bienestar y momentos de conexión marcaron una agenda pensada para las invitadas.
Es así como este retreat se convierte en un éxito total y México se consolida como epicentro de experiencias que ponen a las mujeres en el radar de la conversación global.