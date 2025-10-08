Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Banyan Tree Mayakoba se convierte en epicentro del liderazgo femenino

Con un foro abierto al público y líderes de distintos ámbitos, Women’s Retreat reafirma su papel como referente internacional en liderazgo y bienestar.
mié 08 octubre 2025 11:47 AM
Banyan Tree Mayakoba
Women’s Retreat reafirma su papel como referente internacional en liderazgo y bienestar. (Cortesía)

Con espectaculares manglares, clima tropical y el Caribe como escenario, Banyan Tree Mayakoba se convirtió una vez más en el punto de encuentro para mujeres que buscan inspirar, hacer un cambio positivo y dejar huella en las siguientes generaciones. La quinta edición del Women’s Retreat confirmó que esta iniciativa es mucho más que un evento, pues se ha convertido en un movimiento que celebra la sororidad, el liderazgo y el bienestar integral femenino.

Publicidad
Women's Retreat- Dia 2-5924 2.jpg
La quinta edición del Women’s Retreat confirmó que esta iniciativa es mucho más que un evento, pues se ha convertido en un movimiento que celebra la sororidad, el liderazgo y el bienestar integral femenino. (PG-)

Durante tres días en la Riviera Maya, voces nacionales e internacionales se reunieron para compartir experiencias y construir puentes entre generaciones. En esta edición, el lema principal fue “Un legado que trasciende generaciones”. Y por segunda ocasión, el retreat se convirtió en un foro abierto al público, donde se reunieron más de 100 mujeres para escuchar sobre liderazgo, tecnología y comunidad, pero sobre todo de cómo las mujeres pueden abrirle camino a quienes vienen detrás.

Women's Retreat- Dia 1-5131.jpg
Con espectaculares manglares, clima tropical y el Caribe como escenario, Banyan Tree Mayakoba se convirtió una vez más en el punto de encuentro para mujeres que buscan inspirar, hacer un cambio positivo y dejar huella en las siguientes generaciones. (PG-)

Las anfitrionas de esta edición fueron Claire Chiang y Renyung Ho, Co-Ceo y Deputy Ceo de Banyan Group, quienes dieron la bienvenida a personalidades como Ilse Salas ,Kelsey PatelAna De Saracho, Ana Paula Domínguez, Romina Argüelles y Zaira Zepeda, entre otras. Conversaciones auténticas, talleres de bienestar y momentos de conexión marcaron una agenda pensada para las invitadas.

Claire Chiang
Las anfitrionas de esta edición fueron Claire Chiang y Renyung Ho, Co-Ceo y Deputy Ceo de Banyan Group (PG-)

Publicidad

Es así como este retreat se convierte en un éxito total y México se consolida como epicentro de experiencias que ponen a las mujeres en el radar de la conversación global.

Women's Retreat - Dia 2 -5368.jpg
Este retreat es un éxito total y México se consolida como epicentro de experiencias que ponen a las mujeres en el radar de la conversación global. (PG-)

Publicidad

Tags

liderazgo; competitividad; productividad;

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad