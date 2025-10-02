Tenemos la morning routine de Mel Robbins y la tienes que poner a prueba

¿Qué es

The 5 Second Rule

?

Para motivarse a sí misma a actuar, Mel creó la regla de los cinco segundos. Se trata de cuando sientes esa motivación repentina de hacer algo, no esperes más en hacerlo: cuenta hacia atrás desde cinco hasta uno y házlo. Así, te impulsas a llegar a la meta que te propusiste.

“Me doy cuenta de que cuanto más tiempo espero entre mi impulso inicial de actuar y moverse físicamente, más fuertes se vuelven las excusas y más difícil me es obligarme a moverme”, escribió Robbins en su libro The 5 Second Rule: Transform your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage.

Estás a solo cinco segundos de una vida totalmente diferente. (Mel Robbins)

De acuerdo a Mel Robbins hay tres formas para usar esta regla:

Para cambiar tu comportamiento: formar nuevos hábitos y romper con los viejos. Para actuar con valentía: te hará ganar confianza a medida que te esfuerzas por seguir tus intereses. Para controlar tu mentalidad: la forma más poderosa de usar la regla, de esta forma cambiarás a una mentalidad más positiva.

Pero, ¿qué tiene que ver esta regla con su morning routine? La rutina mañanera de Mel Robbins no tendría sentido sin su 5 Second Rule. Ahí es donde nace la motivación para no solo mejorar tu día sino que para mejorar por ti, tu cuerpo y mente.