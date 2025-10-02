Mel Robbins es la creadora y presentadora de uno de los podcasts más exitosos del mundo, The Mel Robbins Podcast, pero llegar a donde está hoy no fue nada fácil. Mel es su versión más real y humana con sus oyentes y ha confesado que hace 15 años estaba desempleada, ahogada en deudas y con una depresión tan grande que apenas podía levantarse de su cama. ¿Qué la hizo una de las autoras con mayor número de ventas en su libro The Let Them Theory o host de uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial? The 5-second rule.
Tenemos la morning routine de Mel Robbins y la tienes que poner a prueba
¿Qué es
The 5 Second Rule
?
Para motivarse a sí misma a actuar, Mel creó la regla de los cinco segundos. Se trata de cuando sientes esa motivación repentina de hacer algo, no esperes más en hacerlo: cuenta hacia atrás desde cinco hasta uno y házlo. Así, te impulsas a llegar a la meta que te propusiste.
“Me doy cuenta de que cuanto más tiempo espero entre mi impulso inicial de actuar y moverse físicamente, más fuertes se vuelven las excusas y más difícil me es obligarme a moverme”, escribió Robbins en su libro The 5 Second Rule: Transform your Life, Work, and Confidence with Everyday Courage.
De acuerdo a Mel Robbins hay tres formas para usar esta regla:
- Para cambiar tu comportamiento: formar nuevos hábitos y romper con los viejos.
- Para actuar con valentía: te hará ganar confianza a medida que te esfuerzas por seguir tus intereses.
- Para controlar tu mentalidad: la forma más poderosa de usar la regla, de esta forma cambiarás a una mentalidad más positiva.
Pero, ¿qué tiene que ver esta regla con su morning routine? La rutina mañanera de Mel Robbins no tendría sentido sin su 5 Second Rule. Ahí es donde nace la motivación para no solo mejorar tu día sino que para mejorar por ti, tu cuerpo y mente.
Haz esto cada mañana y notarás los cambios en tan sólo un día. Esta rutina cuenta con seis pasos infalibles que con tan sólo 15 minutos al día te harán sentir diferente.
Los 6 pasos que debes de seguir de la rutina mañanera de Mel Robbins
Deja de picar el botón de snooze
No te quedes acostado en la cama y no piques el botón de snooze (posponer) cuando suene tu alarma. De acuerdo con Mel, quedarte en tu cama está haciendo que te sientas peor, aumenta tu ansiedad y te hace overthinkear. ¿Cómo no hacerlo? Usando su 5 Second Rule.
En el momento en el que suene tu alarma o abras tus ojos, simplemente cuenta hacia atrás del cinco al uno y cuando menos lo esperes, ya estás fuera de tu cama.
Haz tu cama y limpia tu cuarto
“La forma más fácil para practicar disciplina”, afirma. Te hace sentir organizado y ordenado. En cambio, si tu espacio está desordenado, te crea estrés.
Date un
high 5
en el espejo
Sí, así como lo escuchaste. Hacer esto reconecta tu cerebro para concentrarse en el amor propio y reforzarse de manera positiva. Puede hacerte sentir incómodo en un principio e incluso innecesario, pero de acuerdo a Mel es un paso que no puedes saltar.
Toma agua antes que cualquier otra cosa
Hidrátate primero que nada. En cuanto despiertas lo primero que pide tu cuerpo es agua y tomarla mejora tu rendimiento mental.
Pro-tip: retrasa de una a dos horas el consumo de cafeína.
Disfruta la luz del día
Aunque esté nublado, la luz de la mañana restablece tu reloj biológico, aumenta tu energía y mejora tu salud mental.
Sal y toma un paseo, va a ser un gamechanger.
Mueve tu cuerpo
Puede ser una caminata, estiramientos o un workout. Mover tu cuerpo mejora tu estado de ánimo, despeja tu mente y te hace más productivo. Incluso unos pocos minutos pueden cambiar todo tu día.
Incluir estos pasos en tu rutina diaria puede transformar tus mañanas y te hará sentir un cambio excepcional. Como dice Mel Robbins, “Tu rutina matutina no tiene que ver con la productividad, sino con desarrollar la confianza en ti mismo, el impulso y una base de disciplina que te haga imparable sin importar el caos.”