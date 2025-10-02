Moët & Chandon inaugura su summer flagship en el Live Aqua de San Miguel

Esto es todo lo que debes de saber sobre la summer flagship de Moët & Chandon en el Live Aqua de San Miguel de Allende

¿Te imaginas pasar el día en la alberca con una copa de Moët & Chandon en mano? Te tenemos el plan perfecto. Para presentar su nueva identidad global en México, la maison eligió el Live Aqua San Miguel de Allende para ofrecer una experiencia única y exclusiva.

La sección de la alberca, con vista a las montañas, se viste con una nueva paleta de colores característica de la marca: un rojo vibrante que evoca la pasión y la energía de la celebración, y un blanco elegante que refleja pureza, sofisticación y atemporalidad.

La alberca del Live Aqua se viste de rojo y blanco. (Cortesía )

A partir de ahora, durante tiempo limitado, las sombrillas y camastros en esta sección se visten de esos colores. Allí los huéspedes podrán disfrutar del sol y el calor mientras degustan una copa de dos de las mejores etiquetas de la marca: Moët Impérial, el clásico que todos conocemos y amamos, ideal para brindar en cualquier ocasión; y Moët Ice Impérial, el primer champagne creado para servirse con hielo, perfecto para relajarse con un toque sofisticado.