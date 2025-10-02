Cuando hablamos de celebración y sofisticación, hablamos de Moët & Chandon. La icónica marca, que ha marcado pauta en el mundo del champagne desde 1743, llega ahora a San Miguel de Allende para ofrecer una experiencia que va mucho más allá de la copa. Aquí te contamos todo lo que debes de saber sobre su nueva flagship en el hotel Live Aqua.
Moët & Chandon inaugura su summer flagship en el Live Aqua de San Miguel
¿Te imaginas pasar el día en la alberca con una copa de Moët & Chandon en mano? Te tenemos el plan perfecto. Para presentar su nueva identidad global en México, la maison eligió el Live Aqua San Miguel de Allende para ofrecer una experiencia única y exclusiva.
La sección de la alberca, con vista a las montañas, se viste con una nueva paleta de colores característica de la marca: un rojo vibrante que evoca la pasión y la energía de la celebración, y un blanco elegante que refleja pureza, sofisticación y atemporalidad.
A partir de ahora, durante tiempo limitado, las sombrillas y camastros en esta sección se visten de esos colores. Allí los huéspedes podrán disfrutar del sol y el calor mientras degustan una copa de dos de las mejores etiquetas de la marca: Moët Impérial, el clásico que todos conocemos y amamos, ideal para brindar en cualquier ocasión; y Moët Ice Impérial, el primer champagne creado para servirse con hielo, perfecto para relajarse con un toque sofisticado.
Para inaugurar esta gran unión, Moët & Chandon y Live Aqua hicieron un evento con algunos de sus close friends, entre ellos Eugenia González, Emiliano Medina, Luis Cruz, Oriana Gallo, Daniela Galván, Ana Sofía Guillemin y Patricio Santana, donde pudieron disfrutar de la experiencia completa junto con una comida deliciosa del menú del Live Aqua.
Esta fue una alianza de lo más natural, ya que ambas marcas representan elegancia, exclusividad, y con la capacidad de transformar cada instante en un momento para compartir y celebrar.
Este summer flagship va a estar disponible hasta el 31 de octubre, así que si vas a San Miguel pronto, no te lo puedes perder.